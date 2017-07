RESULTADO Sport x Arsenal-ARG AO VIVO hoje na Sul-Americana 2017

48' FIM DE JOGO! Sport 2 x 0 Arsenal-ARG

47' Magrão salva o Sport na cobrança de falta feita pelo Arsenal

46' O Juiz indica mais 3 minutos

45' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Mena

Público da partida - 7.694

43' Falta perigosa para o Sport.

40' Samuel Xavier chega bem no ataque e cruza rasteiro, mas o goleiro argentino chega primeiro que Thalysson

36' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai André e entra Thallyson

Gol anulado do Arsenal-ARG. Em lance semelhante à final do Estadual, bola saiu no escanteio

31' Boa jogada dos argentinos, mas Magrão sofre falta na área.

Em cruzamento perfeito de Mena, André testou firme para fazer Sport 2x0 Arsenal de Sarandi/ARG.

27' GOOOOL DO SPORT!! ANDRÉ

26' Everton Felipe bate na segunda trave, procura Diego Souza que, de cabeça, coloca para fora.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rogério e entra Mena

23' Everton Felipe faz boa jogada, abre na esquerda para Rogério, que chuta para fora

21' Última alteração no Arsenal-ARG: Imbert entra no lugar de Emiliano Papa

20' Diego Souza é lançado por Everton Felipe, cai na área e pede pênalti.

17' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai Sergio Velázquez e entra Contreras

15' Escanteio para o Arsenal. Na cobrança, Magrão defende a cabeçada do jogador argentino.

10' MAGRÃO SALVA O SPORT! Wilchez entra na área com liberdade e chuta cruzado para ótima defesa do goleiro rubro-negro.

André aproveita toque de Samuel Xavier e manda para o fundo das redes abrindo o placar contra o Arsenal-ARG.

09' GOOOOOOOL DO SPORT! ANDRÉ!!

07' Sander arriscou, mas a bola passa longe

05' Rogério sofre falta e pede pênalti e o árbitro manda seguir.

03' Arsenal triangula na entrada da área do Sport, mas na hora do chute, Magrão fica com a bola.

02' Rogério faz jogada individual, mas o chute bate em Monteseirín.

00' As equipes sem alterações

00' Começa o segundo tempo na Ilha do Retiro! Sport 0x0 Arsenal-ARG.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Arsenal

Só no 1º tempo, o Arsenal já tem quatro jogadores amarelados.

46' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Curado

46' Outra falta dura em Everton Felipe

45' O juiz indica mais 2 minutos de acréscimo.

38' DE NOVO, SPORT! Santillo! André chuta forte de fora da área e o goleiro argentino faz mais uma boa defesa.

37' QUASE, SPORT! Jogadaça de Everton Felipe direita e cruza perfeito para Rithely, depois de André fazer o corta-lu, mas Santillo faz uma defesa espetacular.

35' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Corvalán

33' Sander lança para Rogério. Entra na área e se complica com a marcação de Velázquez.

31' Diego Souza chutou, mas a bola vai direto na defesa da equipe argentina

29' A equipe argentina tenta uma jogada, mas sem resultado.

27' Samuel Xavier cobra lateral para a área, mas Diego Souza não domina a bola.

25' Cobrança feita, tumulto dentro da área e falta no goleiro do Arsenal

24' Escanteio para o Sport. Everton Felipe na bola.

O time do Arsenal não consegue trocar passe. O Sport domina completamente a partida.

21' Everton Felipe cobra escanteio, mas a bola sobe demais. Fica fácil para Santillo.

21' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Patrick (Machucado) e entra Rodrigo

20' Patrick pede substituição, sentindo a perna esquerda.

O gramado da Ilha do Retiro prejudicando bastante o futebol do próprio Sport.

16' ROGÉÉRIO! Sport trocando passes, Rogério recebeu na frente da área, mas chuta para fora.

10' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Sergio Velázquez

08' Patrick volta ao jogo

07' Sport tenta jogada na entrada da área, mas a defesa argentina tira de maneira estranha a bola, tentativa de jogada entre Rogério e André

05' Patrick leva uma entrada forte no meio de campo e está pedindo atendimento.

03' Após escanteio, Rithely consegue subir mais que o marcador, mas a cabeçada sai franca.

03' Escanteio para o Leão. Everton Felipe vai mandar na área.

01' Diego tabela com Everton Felipe na entrada da área. O rubro-negro tenta o chute, mas a bola bate na defesa adversária.

00' Começa o primeiro tempo. Sport 0 x 0 Arsenal

Hino brasileiro executado.

Times em campo!

O público na Ilha do Retiro é bem fraco e não deve melhorar muito antes do apito inicial.

Gramado da Ilha do Retiro continua em situação bastante complicada. Fortes chuvas segue atrapalhando

A novidade no Leão fica por conta do retorno de Mena, que estava defendendo o Chile. Lateral-esquerdo começa no banco.

Outro que não pode entrar em campo é Osvaldo. O atacante foi inscrito na competição pelo antigo clube, o Fluminense.

Sport não conta com jogadores para o ataque no banco de reservas. Apenas atletas para o sistema defensivo

Arsenal-ARG jogará com: Santillo; Velazquez, Montesierin, Curado e Corvalan; Ferreyra, Papa, Rolon e Milo; Wilchez e Brunetta.

Arsenal-ARG escalado! Grandona coloca em campo uma equipe mais fechada, com o experiente Emiliano Papa entre os titulares

Leão jogará com: Magrão; S. Xavier, Henriquez, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; André.

Sport escalado! Luxemburgo mantém a base das últimas partidas, mas com Henriquez no lugar de Ronaldo Alves.

Nesta quinta-feira (6), às 21h45, o Sport terá mais um estrangeiro pela frente na competição. Na Ilha do Retiro, em Recife, recebem o Arsenal de Sarandí-ARG.

Embalado por estar há quatro jogos sem perder, o Leão busca manter a boa fase para a sequência da temporada. No último domingo (2), em casa, batalharam do início ao fim e bateram o Atlético-PR com um gol de pênalti inexistente, marcado por Diego Souza. A vitória os deixou na 12ª colocação e com 15 pontos, ficando bem mais distantes da zona de rebaixamento.

Os argentinos, por outro lado, tentam reabilitação em 2017. Depois de impedir o descenso ao segundo escalão de seu país, o time de Sarandí vive um momento de reformulação para a continuidade. A queda não foi decretada devido ao Promedio, o cálculo que leva em consideração edições anteriores do Argentino para definir os rebaixados.

Sport vai sem Luxa e com duas ausências: Motivado desde que chegou, há cerca de um mês, Luxemburgo aposta na manutenção do time para seguir com regularidade, principalmente no Brasileirão. Apesar disso, vai ter uma importante ausência contra o Arsenal de Sarandí no setor ofensivo. O atacante Osvaldo, que jogou a competição pelo Fluminense, não pode atuar.

Além dele, o zagueiro Néris teve uma lesão detectada na coxa e fica de fora por pelo menos um mês. Já o volante Anselmo, que saiu lesionado na derrota sobre o Vasco, iniciou a transição física e pode retornar aos gramados antes do esperado. O comandante rubro-negro, entretanto, não vai poder ficar no banco de reservas. O desfalque do treinador se deve ao fato de uma punição, imposta em 2013, quando este ainda estava no Grêmio. A suspensão ocorreu após uma confusão em partida contra o Huachipato-CHI pela Libertadores e o substituto será o auxiliar Júnior Lopes, que assume interinamente no confronto. Mesmo assim, o técnico leonino pede paciência a seu grupo no duelo contra os argentinos, sinalizando a permanência da base.

Arsenal modificado para tentar reabilitação: Ainda que tenha feito uma primeira fase altamente positiva, ao bater o Juan Aurich por 8 a 1 no agregado, o Arsenal de Sarandí não teve boas atuações no Argentino. Ficando próximo do rebaixamento ao segundo escalão nacional, o time só evitou o descenso devido ao método usado para definir os rebaixados, que considera edições anteriores.

Sob o comando de Humberto Grondona, filho do ex-presidente da AFA Julio Grondona, a equipe argentina dispensou boa parte do elenco que esteve no Nacional, contratando cinco novos jogadores para o certame continental. São eles Ferreyra, Emiliano Papa, Monteseirín, Contreras e Facundo Cardozo, com os dois últimos ficando de fora da viagem para o Brasil.

Juntam-se ao experiente Papa e os demais, os remanescentes, tal qual Alejandro Rivero, Gonzalo Giménez, Matías Zaldívar, Gonzalo Gómez e Sebastián Lomónaco. Esses, contudo, são formados nas categorias de base e não entram logo como titular no Arse. O comandante, inclusive, destaca o empenho coletivo para impedir a queda como uma arma do seu time.