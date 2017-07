Interino, auxiliar Júnior Lopes aprova atuação do Sport: ''Conseguimos nos impor''

Satisfeito, mas cauteloso, Júnior Lopes diz que ainda não tem nada garantido (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Na noite desta quinta-feira (6), o Sport conseguiu uma importante vitória diante do Arsenal de Sarandí, da Argentina, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, na Ilha do Retiro. Com dois gols de André, os Rubro-negros conquistaram uma boa vantagem para o jogo de volta, podendo perder por até um gol de diferença ou até mesmo dois gols, desde que faça um.

Mas de acordo com o auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, Júnior Lopes, que comandou a equipe devido à suspensão do treinador leonino, o placar não garante nenhum conforto para o Leão. Júnior fez questão de lembrar do duelo contra o Danúbio, na primeira fase, onde o Sport venceu por 3 a 0 na Ilha do Retiro e por pouco não perdeu a vaga na partida de volta, no Uruguai.

''Nós sabemos que não tem nada ganho, é uma partida de 180 minutos. Temos um exemplo bem claro que é o jogo contra o Danúbio, onde fizemos 3 a 0 aqui, mas lá acabamos tomando três também e nos classificamos nos pênaltis'', ressaltou.

Mas mesmo pregando um discurso cauteloso sobre a classificação, Lopes não deixou de celebrar o triunfo nos primeiros noventa minutos do confronto e elogiou a atuação dos atletas. Satisfeito, pontuou a imposição leonina como um dos fatores importantes para vencer.

''Acho que foi um jogo dentro do que a gente esperava, um jogo difícil de Sul-Americana, onde os times argentinos sabem jogar muito bem esse tipo de competição. Nós conseguimos nos impor desde o início da partida. Fizemos u primeiro tempo muito bom e no segundo os espaços começaram a aparecer mais e conseguimos marcar os dois gols'', comentou o auxiliar.

O Sport voltará a campo agora na próxima segunda-feira (10), quando terá pela frente o Coritiba, no Couto Pereira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa ocupa a nona colocação, somando 16 pontos e vem de um empate em casa diante do Vasco, no último domingo (02).