Mantendo boa fase, Sport bate Coritiba com superioridade e entra no G-6

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. Público: 13.388. Renda: R$ 216.740,00.

O Sport continua em crescente na temporada. O Leão entrou em campo nesta segunda-feira (10) para enfrentar o Coritiba pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, e acabou apresentando novamente uma postura surpreendente, envolvendo o Coxa e fechando os espaços para garantir uma vitória por 3 a 0, com bastante superioridade, e entrar pela primeira vez no G-6. Mena, Rogério e Walisson Maia (contra) foram os autores dos gols leoninos.

Com o resultado desta noite, o Coritiba chegou ao sétimo duelo sem conseguir vencer e agora ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos. Já o Sport continua subindo na tabela e já ocupa o G-6 da competição nacional, com 18 pontos. Os leoninos estão a apenas dois pontos do quarto colocado, o Santos, que soma 20 pontos.

A 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada já neste meio de semana. O Coritiba vai entrar em campo na quinta-feira (13) para fazer um confronto com o Avaí, às 21h00, na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. Já o Sport terá pela frente, no mesmo dia, mas às 19h30, um duelo diante da Chapecoense, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

Wilson faz milagres, mas Mena marca e Leão abre vantagem diante do Coxa

O confronto começou com as duas equipes se estudando bastante, mas sem querer saber de ficar apenas se defendendo. Assim, os primeiros minutos foram de muita velocidade e busca ao ataque para sair na frente, com os donos da casa sendo um pouco mais presente no setor ofensivo. A primeira boa oportunidade aconteceu aos três minutos, quando Anderson chutou de fora da área e Magrão precisou defender em dois tempos. Os rubro-negros resolveram responder no momento seguinte, com Mena entrando na área e cruzando rasteiro para André chutar para o goleiro Wilson evitar o perigo.

Marcando com firmeza e tentando ditar o ritmo, o Sport voltou a chegar com perigo aos sete minutos. Novamente Mena ganhou pela esquerda com velocidade, cruzou rasteiro e Rithely chegou chutando de primeira para mais uma grande defesa do goleiro Wilson. Aos 12 minutos foi o momento do Coritiba assustar os leoninos. Kleber Gladiador ganhou na área e finalizou com força, mas o goleiro Magrão resolveu aparecer para fazer uma grande intervenção.

Querendo surpreender, o Sport passou a dominar a partida, mas esbarrando sempre no ótimo goleiro Wilson. Aos 17 minutos o lance mais incrível aconteceu, quando Everton Felipe subiu sozinho na área e cabeceou bem para uma grande defesa do arqueiro, que ainda evitou a bola entrar na sequência. No minuto seguinte, não teve jeito para o Coritiba evitar o primeiro gol. Mena fez boa tabela, recebeu dentro da área e chutou forte, abrindo o placar para delírio da torcida rubro-negra. Se já estava ruim, pior ficou quando o meia-atacante Tiago Real sentiu uma lesão e Tomás Bastos precisou entrar para resolver o problema.

Diante da forte marcação do Sport, que fechava bem os espaços e evitar as infiltrações na área, o Coritiba passou a apostar no chute de fora da área e quase marcou um golaço através de Matheus Galdezani. O volante observou a posição do goleiro e chutou forte de longe para uma ótima defesa de Magrão, mesmo adiantado. Assim, o primeiro tempo acabou sendo encerrado no 1 a 0 favorável aos visitantes.

Coritiba pressiona, Sport mantém boa postura e garante mais uma vitória

Para o segundo tempo, o técnico Pachequinho resolveu fazer mais uma alteração tirando o volante Matheus Galdezani, lesionado, para colocar Edinho. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo também promoveu uma modificação, colocando o volante Rodrigo na vaga de Patrick. Com a bola rolando, o Sport continuou sendo mais organizado e quase aumentou a vantagem aos quatro minutos, quando Everton Felipe partiu em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para Rithely chegar chutando para fora, perdendo mais uma boa oportunidade de marcar.

Encaixado na marcação, o Sport ia dominando o meio-campo, sem dar possibilidades para o adversário. O Coritiba acabava não conseguindo construir jogadas para pressionar os leoninos, que por sua vez também apresentavam dificuldades para aproveitar os contra-ataques. Precisando melhorar o desempenho ofensivo, o técnico Pachequinho promoveu uma alteração tirando meia-atacante Anderson para colocar o atacante Alecsandro. Aos 27 minutos aconteceu a melhor oportunidade para o Coxa. Kleber Gladiador acertou belo passe e William Matheus saiu na cara do gol, mas Ronaldo Alves chegou na hora certa e acabou evitando o pior.

A necessidade de evitar um tropeço, o Coritiba foi para cima com tudo. Aos 32 minutos, a bola sobrou na pequena área e Henrique Almeida finalizou bem, mas parou na grande defesa do goleiro Magrão. Os espaços foram começando a aparecer em favor do Coxa, principalmente quando Rildo recebia pela esquerda e partia com velocidade para cima da marcação de Samuel Xavier, que tinha dificuldades para fechar os espaços.

Com a boa postura do Sport, o desespero foi batendo no Coritiba e o castigo para isso acabou chegando aos 40 minutos. Thallyson puxou contra-ataque pelo meio e tocou para Mena, que cruzou bem para Rogério aproveitar e bater de primeira para o fundo das redes para delírio da torcida rubro-negra. O Coxa ainda seguiu tentando diminuir o prejuízo, mas o Leão se fechou bem e ainda chegou ao terceiro gol quando Samuel Xavier cruzou rasteiro pela direita e Walisson Maia mandou contra a própria meta. Desta maneira, o confronto acabou sendo encerrado no 2 a 0 favorável aos mandantes.