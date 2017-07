Luxemburgo festeja triunfo diante do Coritiba, mas minimiza euforia: "Distante do ideal"

Google Plus

Foto: Willams Aguiar/Sport Club do Recife

O Sport fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro 2017. Dessa vez, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo venceu o Coritiba por 3 a 0, no Couto Pereira. A vitória deixou a equipe rubro-negra respirando aliviada no G6.

Apesar de estar no terceiro triunfo consecutivo, de seis jogos invictos e de cinco sem sofrer gols, o treinador acredita que ainda há muito que melhorar, para poder almejar grandes coisas com o Leão.

-O time está em uma crescente, num trabalho muito bom. Os jogadores estão entendendo que a parte coletiva é importante. Cada um colocando a sua parte individual à disposição do coletivo, sem vaidade. É um processo crescente, mas ainda está muito distante do ideal - declarou Luxemburgo.

O treinador acredita o que o diferencial leonino para vencer a partida foi a estratégia traçada por ele para o segundo tempo. “Era questão de encaixar um contragolpe. Às vezes, tinha o espaço, nós tínhamos a oportunidade, mas o passe não saía bom. Quando encaixou, conseguimos ampliar o placar e fazer o terceiro”, concluiu.

O Sport volta a campo pela 13ª rodada contra a Chapecoense, na Arena de Pernambuco, às 19h30 da próxima quinta-feira (13).