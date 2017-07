Referência no mercado, empresa é contratada pelo Sport para reparar gramado da Ilha do Retiro

Foto: Williams Aguiar/Sport Recife

O Sport comunicou em seu site oficial, que acertou a contratação de uma das principais empresas do Brasil no que se refere à recuperação de gramados, para cuidar da Ilha do Retiro, que já não agrada há algum tempo e piorou bastante nas últimas semanas, por conta das fortes chuvas. O contrato de 12 meses com a Greenleaf Gramados, foi assinado na última segunda-feira (10) e prevê também a requalificação do campo auxiliar. Com trabalhos se iniciando ainda nesta semana, os dois próximos compromissos do rubro-negro pernambucano pela Série A, acontecerão na Arena de Pernambuco, contra Chapecoense e Palmeiras, respectivamente.

Mesmo tendo sido vistoriado em maio deste ano pela CBF e classificado como “bom”, o gramado da Ilha do Retiro foi bastante castigado por conta do excesso de partidas disputadas no campo acabou acentuando os problemas de desgaste, foram 15 jogos (10 do masculino e 5 do feminino) em apenas dois meses. No último jogo, diante do Arsenal de Sarandí, pela Copa Sul-Americana, ficou claro que o gramado da Ilha precisava de um cuidado especial. Nas redes sociais, a empresa comemorou a parceria e publicou o seguinte: "Estamos chegando galera do Sport!!!!! Agora é com a gente. Obrigado pela confiança!".

A Greenleaf é a empresa que recuperou o gramado do Maracanã após a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. A empresa também prestou serviço no Camp Nou, estádio do Barcelona, ao novo Mineirão, aos estádio de Pituaçu, São Januário, Engenhão e até em estádios locais, como no Arruda e na Arena de Pernambuco, fora vários outros estádios e CTs espalhados pelo mundo. O maquinário que será utilizado no trabalho na Ilha chega ao Recife ainda nesta semana. A expectativa é que em três semanas o Sport esteja de volta a sua casa e que o gramado esteja em condições de receber novas partidas.