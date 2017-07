Jogo Sport x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor, VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Chapecoense ao vivo, pela 13º partida do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE). Horário: 19h30. Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES). Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES).

Provável time da Chape para partida - Jandrei, Apodi, Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Girotto, Lucas Mineiro e Lucas Marques; Rossi, Arthur e Wellington Paulista. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Provável time do Sport para partida - Magrão; Samuel Xavier; Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Patrick (Rodrigo), Rithely, Everton Felipe (Diego Souza), Osvaldo e Mena; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

A Chape agora é comandada pelo ex-tricolor Vinícius Eutrópio, demitido do Santa Cruz no início do mês passado. O técnico reestreou pelo Verdão do Oeste na rodada passada, empatando em casa com o Atlético-PR, em 1 a 1. Sem ganhar há cinco jogos no Brasileirão, o time catarinense ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

Sobre o time, não se sabe se Diego Souza retornará à titularidade. Disputa vaga com Everton Felipe, Osvaldo e Mena. A dúvida no Sport é o volante Patrick, em observação após entorse no tornozelo. Se não puder atuar, Rodrigo o substiuirá.

Poderá agora ampliar a sequência positiva e igualar o feito de 17 anos atrás se vencer a Chapecoense a partir das 19h30 desta quinta-feira, na Arena de Pernambuco.

O Sport pode quebrar um longo tabu na Série A. Desde 2000, o Leão não consegue somar quatro vitórias consecutivas na competição. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Rubro-negro vive o seu melhor momento no ano. Somada a conquista do Estadual, a vitória na Sul-Americana e ainda vem de três triunfos seguidos no Brasileirão que o alçaram ao G6 na rodada passada.