Com retorno de Diego Souza, Sport realiza treinamento visando jogo contra Chapecoense

O Leão encara a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Depois de uma bela vitória fora de casa, diante do Curitiba, por 3x0, na última segunda-feira, o elenco do Sport se reapresentou no CT José de Andrade Médicis na tarde desta quarta-feira (12), visando o jogo com a Chapecoense, que acontece nesta quinta, às 19h30, na Arena de Pernambuco, pela 13ª rodada do Brasileirão, visando se manter no grupo seleto de classificação para a Libertadores.

Desgastados por conta do último jogo, levando em consideração a longa viagem de volta ao Recife, os atletas que atuaram durante os 90 minutos fizeram um trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os atletas que não atuaram, foram ao gramado realizar um trabalho sob os olhares do técnico Vanderlei Luxemburgo.

A grande novidade do dia foi a presença do meia Diego Souza, que voltou a treinar com o grupo. O camisa 87 não trabalhava com o restante do elenco desde a última sexta-feira. O jogador faltou aos treinamentos do sábado, segunda e terça-feira, alegando problemas particulares, fato que o fez viajar para o Rio de Janeiro.

No final da movimentação, os jogadores do Sport, entre eles Diego Souza, treinam agora finalização. A grande novidade fica em torno das decisões de Luxa, para o jogo diante dos catarinenses. Com o retorno do meia-atacante, Mena, que jogou improvisado na ponta, no último jogo, ou Sander, que vem se destacando na lateral-esquerda, podem perder espaço, ou não, no time titular, pela inclusão ou não do camisa 87 no time. Porém, Luxemburgo não deu nenhuma pista sobre isso.

Além da presença de Diego Souza no treinamento, outra novidade foi do colombiano Lenis, que retornou aos treinos com bola após uma leve lesão muscular na coxa e está à disposição de Luxemburgo para o jogo desta quinta. O volante Anselmo inicia o trabalho de transição, após se recuperar de um problema muscular. Ele está fora do time desde a sexta rodada, quando se machucou.