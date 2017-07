Impulsionada por bom momento, torcida do Sport compra mais de 15 mil ingressos antecipadamente

O maior público do Sport na temporada foi de 12 mil pessoas, diante do Flamengo, ainda na quinta rodada da Série A (Foto: Divulgação/Sport)

A boa fase chegou e o torcedor do Sport finalmente resolveu sair de casa. Diante da Chapecoense, às 19h30 desta quinta-feira (13), pela 13ª rodada do Brasileirão, o torcedor rubro-negro promete fazer bonito e quebrar o recorde de público da Arena na temporada, que até o momento é de 19.541 mil pessoas, no clássico entre Náutico e Sport, que acabou empatado por 1x1, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Até as 18h desta quarta, foram vendidos mais de 15.469 ingressos e os setores Leste Superior, Sul Inferior e Deck Oeste foram esgotados. Lembrando que o maior público do Leão na temporada foi de pouco mais de 12 mil pessoas, diante do Flamengo, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da Série A.

Os rubro-negros que ainda querem adquirir ingressos para a partida podem fazer isso pela internet, no seguinte site: www.futebolcard.com.br para não-sócios e no www.sportrecife.com.br para sócios, ou nas bilheterias da Arena de Pernambuco, a partir das 14h desta quinta-feira. Por conta da alta procura, as vendas para o setor Oeste Superior foram abertas, a preço único de R$15. Quem fez a compra pela internet precisa fazer a troca do comprovante pelo ingresso. Das 9h às 13h desta quinta, guichês na Ilha do Retiro estarão realizando as trocas. Após este horário, o torcedor deve trocar o ingresso nas bilheterias da Arena, que funcionarão a partir das 14h. O torcedor terá também o "Expresso Arena", saindo do Derby a partir das 17h! Além disso, terá o "Circular Arena", saindo do TI Cosme & Damião.

Os rubro-negros que adquiriram o Season Ticket, não precisam fazer a troca do ingresso que já receberam e podem seguir direto para a catraca. Na Arena, serão alocados em lugares equivalentes aos setores escolhidos na Ilha do Retiro no ato da compra. Sociais: Leste inferior (portões M e O), Arquibancada Frontal: Leste Inferior (portões M e O), Arquibancada Sede: Sul inferior (portões H e I), Cadeira Central, Ampliação, Assento Especial: Vip Lounge (portões C,D,T e U) e Camarote: Vip Lounge (portões C,D,T e U).

Mobilidade para a Arena de Pernambuco:

Expresso Arena: O Expresso Arena começará a rodar a partir das 17h, saindo da faixa lateral da Praça do Derby. Ao custo de R$15, o público seguirá direto para a Arena, sem paradas, descendo na Praça Sul. Os veículos, que terão ar-condicionado, receberão reforço na segurança. No retorno, o público pegará o Expresso Arena no mesmo local onde desceu, sendo deixado na mesma localidade do início da viagem.

Metrô: A torcida poderá chegar à Arena por meio do metrô, utilizando o modal para descer no Terminal Integrado Cosme & Damião. De lá, o torcedor pega a linha 047 – Cosme Damião/Arena, descendo na frente do estádio. No retorno, o processo é o mesmo: pega-se o Circular e retorna-se para o metrô.

Estacionamento da Arena: Para a partida, os estacionamentos azul, verde, amarelo, laranja e subsolo 2 estarão abertos para o os torcedores estacionarem seus veículos particulares. O preço é de R$ 10 para motos, R$ 20 para carros e vans e R$ 40 para ônibus fretados.