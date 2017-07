Sport bate Chapecoense e quebra próprio recorde na era dos pontos corridos

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

O que parecia ser equilibrado do início ao fim pela primeira etapa, teve panorama diferente. Se impondo dentro da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Sport aproveitou os erros da Chapecoense e levou a melhor por 3 a 0, em partida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Os gols foram de André, duas vezes, e Diego Souza.

Com o resultado positivo como mandante, o Leão soma agora a quarta vitória consecutiva, quebrando seu próprio recorde na era dos pontos corridos, indo à 5ª colocação com 21 pontos. Os alviverdes, entretanto, caem para a 16ª posição e veem o Z-4 cada vez mais próximo, parando em 15 pontos ganhos.

Os times voltam a campo, pela 14ª rodada do Brasileirão, esta semana. Enquanto os pernambucanos vão ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo no Nilton Santos na segunda-feira (17), às 20h, os catarinenses duelam diante do São Paulo na Arena Condá já neste domingo (16), às 16h, em Chapecó.

Times pouco criam e ficam no zero

Usando o fator casa a favor, mesmo na Arena de Pernambuco, o Sport começou melhor em campo e indo para cima da Chapecoense. Depois de falta levantada na pequena área, o zagueiro Douglas Grolli afastou mal e quase mandou dentro da própria meta, dando susto em Jandrei, que apenas olhou.

Ainda que mantivesse a postura ofensiva com mais perigo, o Leão teve que realizar sua primeira substituição antes da metade da etapa inicial. Osvaldo, que levou uma pancada na panturrilha, não resistiu às dores, tendo que deixar o gramado. Para seu lugar, Luxemburgo decidiu pela entrada de Rogério, permanecendo com Diego Souza no banco.

Responsável pela criação dos leoninos, Everton Felipe foi um dos mais incisivos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Mesmo sem as equipes apresentarem criatividade no setor ofensivo, o nível era intenso, com ambas buscando espaços para conseguir furar o bloqueio. Após receber no meio da área, Everton Felipe apareceu em liberdade e tentou surpreender, mas chutou direto para fora. Logo em seguida, Arthur finalizou de longe a favor da Chape, contudo também não assustou.

Nos minutos finais, a torcida rubro-negra tentou incentivar ao máximo com o intuito de fazer o time abrir o placar e sair à frente no intervalo. Em uma das jogadas, Rithely se antecipou bem à marcação adversária e lançou em profundidade para Mena. O lateral-esquerdo, que entrou mais adiantado, bateu cruzado e o goleiro alviverde cortou, com Apodi despachando o perigo.

Leão se impõe e mantém série invicta

Na etapa final, Luxemburgo enxergou a ausência do poder criativo dos seus atletas e resolveu promover a modificação mais aguardada para a torcida. Sander, apesar de ter ido bem, deixou o campo para a entrada de Diego Souza, que alegou problemas pessoais e foi desfalque contra o Coritiba.

Apesar de não mostrarem qualidade nas finalizações, os times visaram trabalhar melhor a bola e procurar espaços para ficar em vantagem no marcador. Demonstrando maior domínio e incentivado pelo público, o Leão fez a festa dos presentes à Arena de Pernambuco, quando André tabelou com Everton Felipe, invadiu a área e completou cruzamento na medida, estufando o barbante.

Rubro-negros persistem no setor ofensivo e furam bloqueio dos catarinenses (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O que parecia ser momento de comemoração, virou de lamentação ao time pernambucano. O goleiro e ídolo Magrão sentiu um incômodo na coxa e deixou o jogo, com Agenor entrando em sua vaga. Ainda assim, quem teve de trabalhar foi o arqueiro adversário, já que Rogério bateu da intermediária e Jandrei tirou com a ponta dos dedos. Pouco depois, Luiz Antônio arrematou de longe e o camisa 12 tirou o perigo.

Na reta final, entretanto, os leoninos demonstraram mais eficiência na finalização e sacramentaram o triunfo. Mena recebeu bom passe e deu cruzamento com perfeição no meio da pequena área para o camisa 87, que cabeceou e estufou a rede. Em sequência, Rogério deu bom passe e o goleador André só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol.