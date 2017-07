Diego Souza iguala recorde e jogadores do Sport exaltam superação do time

Diego Souza comemora o gol que o tornou maior artilheiro do Leão em Campeonatos Brasileiros junto a Leonardo(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Depois de ter sua sequência de vitórias interrompida na última rodada, quando perdeu para o Botafogo no Engenhão por 2x1, o Sport voltou a vencer em grande estilo na noite desta quinta-feira (20) ao bater o Atlético Goianiense por 4a0 na Ilha do Retiro.

A partida foi marcada por uma forte chuva que comprometeu a qualidade do gramado, mas também pelo gol anotado por Diego Souza, o 33º do camisa 87 pelo Leão em Campeonatos Brasileiros, igualando o meia ao atacante Leonardo como maior artilheiro na história do clube na competição.



Autor de dois dos outros gols rubro-negros, o atacante André não se demonstrou muito incomodado com o estado do gramado atingido pela forte chuva e chegou a pedi que o próximo jogo, contra o Palmeiras, ocorresse na Ilha do Retiro.

O jogador apontou a adaptação da equipe no estádio leonino, mas dificilmente terá seu pedido atendido, visto que os ingressos já começaram a ser comercializados para o duelo na Arena de Pernambuco. ''A gente tá fazendo valer o mando de campo e isso é importante. Hoje o gramado estava ruim pra caramba, mas como nós estamos adaptados, foi tranquilo. Se pudesse ser aqui contra o Palmeiras seria bom, porque já temos essa adaptação'', disse.



André ainda fez questão de mencionar que a briga do Sport na Série A é para ficar entre os primeiros colocados. Ele citou novamente a força do time dentro de seus domínios e a postura aguerrida como alguns dos fatores que fortalecem o Leão na luta pela parte de cima da tabela do Brasileirão. 'Independente do campo, do adversário, a gente está focado e em casa vai ser difícil tirar pontos da gente. A gente veio para mostrar que está firme e forte na luta pelas primeiras posições'', afirmou o camisa 90.



No próximo domingo, o Sport terá mais uma chance de ratificar sua força como mandante, diante do Palmeiras na Arena de Pernambuco. O confronto acontece às 16h e já conta com mais de 22 mil ingressos comercializados, de acordo com a última parcial divulgada. Os paulistas ocupam a sexta posição com 23 pontos, um a menos que o rubro-negro, quinto colocado.