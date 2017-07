Luxemburgo elogia Sport e pede que time mantenha mesma postura contra Palmeiras

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Após ser derrotado por 2 a 1, para o Botafogo, no Engenhão, na rodada anterior, o Sport reencontrou o caminho das vitorias, na Ilha do Retiro. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo goleou o Atlético Goianiense por 4 a 0, na quinta-feira (20) e voltou à zona de classificação a Libertadores.

Apesar do gramado encharcado, por conta das grandes chuvas que estão caindo em Recife, a equipe soube superar as falhas para conquistar o triunfo. “Era um jogo importantíssimo para nós. Campo muito pesado. Falei para eles jogarem de acordo com o gramado, que nossa qualidade iria se sobrepor em momentos decisivos. Pedi para que eles saíssem mais pelos lados do campo, porque o meio estava muito castigado”, afirmou Luxemburgo.

No próximo domingo (23), o Sport enfrenta o Palmeiras, às 16h, na Arena de Pernambuco. Com mais de 29 mil ingressos vendidos, de acordo com a última parcial divulgada, Vanderlei ressaltou que a equipe não pode temer o adversário.

“Eu digo sempre que a gente tem que ter humildade e personalidade. A gente não precisa ter medo do Palmeiras. Nós chegamos até aqui para ocupar um espaço, para disputar uma vaga de Libertadores. O Palmeiras é um grande adversário que pode ser batido também”, disse o técnico. “O torcedor vai ser fundamental. É colocar o máximo de torcedores possível. É lotar para ter recorde”, acrescentou.

Contra a equipe paulista será um confronto direto pelo G-5, pois apenas um ponto diferencia o Leão, na quinta colocação, e o Palmeiras, atualmente em sexto.