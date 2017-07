Com participação direta nos três gols do Sport, Lenis revela sensação de dever cumprido

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O Sport retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe rubro negra venceu o Bahia, por 3 a 1, na Arena Fonte Nova. O destaque da partida foi um jogador bastante contestado pela torcida leonina. Dono da camisa 7, Reinaldo Lenis declarou estar aliviado por poder ter marcado e voltado a ajudar a equipe.

“Feliz, porque hoje pude colaborar com o time, fazendo assistências e o terceiro gol, que matou a partida. Graças a Deus, voltei a fazer gols. A torcida estava cobrando muito, que quando em chegava perto da área não sabia finalizar. Só tenho a agradecer”, declarou.

Foi o oitavo gol do jogador em 61 partidas com a camisa rubro-negra e Vanderlei Luxemburgo aproveitou o momento para ressaltar a importância do atleta no elenco. “Lenis é um jogador que tem um pouco de rejeição. Querem que ele faça mais do que pode fazer. Querem que seja um protagonista, um artilheiro. Mas ele não é. Ele é de equipe. Vamos recuperá-lo com calma. Dando as oportunidades para poder jogar. Sempre digo: ‘Quem é questionado hoje pode responder depois de 90 minutos’. E com tantos jogos, sempre existem possibilidades de se recuperar”, afirmou o comandante.

O Sport volta a campo na quarta-feira (02), quando recebe o Fluminense, às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.