Rogério tem lesão na coxa direita diagnosticada e permanece fora do Sport

Rogério, lesionado na coxa direita, deve ficar três semanas sem atuar pelo Sport(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, o Sport vive um momento bastante positivo. Porém, nem tudo são flores na Ilha do Retiro, e na manhã desta segunda-feira (31), foi detectada uma lesão na coxa direita do atacante Rogério, que vinha figurando no banco de reservas, mas era acionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo durante as partidas.

O jogador ficou de fora do embate contra o Bahia em Salvador, onde os rubro-negros venceram por 3x1. O atleta realizou exame e foi constatado um problema de grau um. A estimativa é de que fique sem atuar pela equipe leonina por cerca de três semanas.

O desconforto foi sentido por Rogério durante o duelo disputado na Argentina contra o Arsenal de Sarandí, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, onde o Leão conseguiu a classificação para as oitavas mesmo perdendo por 2x1, já que venceu o jogo de ida por 2x0. Na ocasião, o jogador entrou em campo no decorrer do confronto, substituindo o colombiano Reinaldo Lenis.

Na atual temporada, o atacante fez um total de nove gols até aqui, mas enfrentou um momento de dificuldade devido à sua queda de rendimento no decorrer do ano, saindo da titularidade absoluta para a posição de suplente. No entanto, aos poucos passou a ser escolhido por Luxemburgo para entrar nas partidas e recentemente voltou a marcar no triunfo por 3x0 diante do Coritiba, encerrando um jejum de 19 jogos sem balançar as redes.

Além de Rogério, também estão no Departamento Médico leonino o zagueiro Neris, o volante Anselmo e o atacante Osvaldo. Os dois primeiros estão em processo de aprimoramento da parte física e tendem a retornar em breve, já Osvaldo, que desfalcou a equipe nos últimos cinco compromissos, inicia a preparação física nesta segunda.

O Sport enfrenta nesta quarta, às 19:30, o Fluminense, na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e vale para os pernambucanos mais um passo para uma consolidação na zona de classificação para a Libertadores da América.