Com volta de desfalques, Luxemburgo define Sport para enfrentar Fluminense

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Nesta terça-feira (01), o Sport realizou o último treino para enfrentar o Fluminense, a partida será quarta-feira, na Ilha do Retiro. O técnico Luxemburgo fechou o treiamento para à imprensa e divulgará a escalação minutos antes do duelo. O time leonino contará com a volta dos principais jogadores: Rithely, André e Diego Souza, todos voltam de suspensão. E Samuel Xavier poupado pelo treinador, da última partida, vencida pelo Sport por 1a2, contra o Bahia, na Fonte Nova.

A novidade é a volta do atacante Osvaldo, o jogador desfalcou o Sport por cinco partidas devido a uma lesão na panturrilha, foi liberado pelo departamento médico (DM) e vai ficar no banco de reservas como opção para Luxa. Já o volante Anselmo, foi liberado pelo DM, mas não foi relacionado para o confronto. A única baixa é o atacante Rogério, vetado por três semanas por um problema muscular na coxa.

As dúvidas de Luxa para partida é a permanência ou não de Lenis na ponta direita da equipe titular e o rodízio dos zagueiros. Dessa vez, a entrada ou não do zagueiro Durval. A provável escalação do Sport na partida contra o Fluminense é a seguinte: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval (Henríquez) e Mena; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Lenis e Diego Souza; André.

O Sport está de volta à Ilha do Retiro com a missão de se manter entre os melhores mandantes do Brasileirão. Os rubro-negros tem o quarto melhor aproveitamento em casa no campeonato, com 62,9% dos pontos conquistados.