Em boa fase e com retorno de medalhões, Sport encara Fluminense em momento delicado

INCIDENCIAS: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser realizada na Ilha do Retiro, às 19h30 (de Brasília).

Com retorno dos medalhões, o Sport encara o Fluminense na noite desta quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão, com o apoio do torcedor, busca se manter no G-6, enquanto o Tricolor quer se aproximar da zona da Libertadores e se afastar da zona do rebaixamento.

O Sport jogará bem diferente da partida anterior contra o Bahia, já que terá a volta dos suspensos Diego Souza e André, além do retorno de Rithely e Samuel Xavier, que são figuras importantes. Já o Flu, em momento delicado na tabela e fora de campo com a morte do filho mais novo de Abel Braga, não contará com Richarlison, vendido ao Watford, da Inglaterra.

Em 2016, Sport e Fluminense se enfrentaram na Ilha do Retiro e o Leão venceu por 2 a 1. Diego Souza, no fim do jogo, decidiu no reencontro com o Tricolor - tinha jogado no Flu no início da temporada e logo depois se transferiu de volta para Recife.

Em boa fase com Luxemburgo, Sport terá retorno de medalhões

O Sport que encara o Fluminense será bem diferente daquele que enfrentou o Bahia no fim de semana. Mesmo com a vitória sobre o Esquadrão de Aço, o Leão terá mudanças na equipe titular, já que conta com o retorno de Samuel Xavier, Rithely, Diego Souza e André.

Luxemburgo aproveitou esse fator para fazer mistério e fechou o treino de terça-feira. Porém, a tendência é que os quatro sejam titulares diante do Fluminense.

Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press

Em momento delicado, Flu busca reação e tem retorno de Wellington Silva

O Fluminense vive um momento delicado dentro e fora de campo. No Brasileirão, o Tricolor encontra-se apenas dois pontos da zona do rebaixamento, mas uma vitória contra o Sport pode fazer a equipe se aproximar do G-6.

Porém, fora de campo o Fluminense tem um problema maior. No sábado, Abel Braga perdeu o filho mais novo e tem recebido muito apoio do elenco em meio a esse momento de dor. Entretanto, o treinador pediu para comandar a equipe diante do Sport.

Já em relação a equipe, apenas uma mudança na equipe titular. Wellington Silva volta a ser titular após a negociação com o Bordeaux, da França, não ter sido concluída. O atacante entra no lugar de Richarlison, que foi vendido ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros.