Luxemburgo aprova primeira semana livre para treinos do Sport: "Dei dois dias de folga"

Rubro-negros ainda não tiveram tempo para folgar por mais tempo durante todo 2017 (Foto: Anderson Freire/Sport)

Cinco competições disputadas em paralelo, 57 jogos realizados e curto tempo para treinar. Esse é o Sport nos sete meses de 2017. Desde que estreou oficialmente, lá em 25 de janeiro diante do Sampaio Corrêa, os rubro-negros não tiveram intervalo longo para se preparar de maneira adequada para os confrontos nesta temporada.

Ser participante da Copa do Brasil, do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro valorizou a marca do Leão, entretanto ocasionou grande desgaste do elenco, pois mal conseguiu realizar suas atividades. Com a média de nove partidas por mês ou uma a cada três dias, os leoninos disputou os certames em simultâneo, sendo o único clube do país a alcançar tal feito.

Consciente do excesso e visando renovar o fôlego do grupo, Vanderlei Luxemburgo decidiu dar dois dias de descanso. Segundo o técnico, os atletas vão precisar evitar mais desgaste físico e mental, uma vez que a reta final deste ano está se aproximando e ainda terão outros duelos a serem realizados.

Lateral-esquerdo Mena volta a ser opção no Leão depois de cumprir suspensão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Teremos uma semana para trabalhar e eu dei dias dias de folga, pois existe o cansaço mental, não apenas físico. São muitas concentrações e também teremos desgaste das viagens. Então vamos ter dois dias de descanso e voltamos somente na terça visando o jogo do domingo (13) com a Ponte Preta", disse o comandante, citando outras possibilidades de focar em atividades específicas no segundo semestre.

"Nós entramos no segundo turno do Brasileiro e algumas coisas foram feitas conhecendo os jogadores, identificando a nossa melhor maneira de jogarmos. Agora, vamos ter um total de três semanas livres para ter a definição de nosso trabalho, porém estamos com um trabalho muito bem elaborado", completou.

Para medir forças com a Ponte Preta, às 16h do domingo (13), o plantel leonino iniciará os treinamentos nessa terça-feira (8) à tarde no CT José Médicis. Alternando entre os dois períodos, o Leão tem os retornos do lateral-esquerdo Mena e o atacante Reinaldo Lenis - suspensos contra o Corinthians - à titularidade.