Rogério retorna de contusão, mas Osvaldo volta a ser dúvida no Sport

Depois de ter se recuperado e voltado a jogar, Osvaldo sentiu novo desconforto na panturrilha direita (Foto: Anderson Freire/Sport Recife)

Na semana de preparação para o jogo de domingo diante do Cruzeiro, no Mineirão, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou o reforço do atacante Rogério, voltando de lesão. Em contrapartida, Osvaldo, que vinha se recuperando, sentiu um desconforto e segue sendo uma incógnita para o próximo desafio leonino.

Rogério se machucou na partida de volta contra o Arsenal de Sarandí, pela Copa Sul-Americana, quando sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Desde então, desfalcou o time na vitória contra o Bahia, na derrota contra o Corinthians e nos empates contra Fluminense e Ponte Preta. Mas, para enfrentar a Raposa mineira, o médico do clube Rodrigo Perez garante que o atacante está pronto. ''Rogério já está reintegrado, sem problemas, treinando normal com bola'', afirmou.

Já Osvaldo, não teve nenhuma nova contusão. O atleta, que vinha sendo titular na disputa do Brasileirão até se lesionar e estava se recuperando de um problema muscular na panturrilha direita, inclusive chegando a atuar nos confrontos contra Corinthians e Fluminense, voltou a sentir um desconforto na região.

Também de acordo com médico Rubro-negro, o jogador será reavaliado diariamente, e como não foi constatada nova lesão, poderá voltar assim que a dor sumir. ''Osvaldo sentiu um desconforto na mesma panturrilha que se machucou. É um quadro de dor residual. Fizemos uma ressonância e não foi constatada nova lesão. Vamos esperar uma melhora no quadro com o decorrer dos dias'', explicou.

O zagueiro Neris, contratado para o segundo semestre e que ainda não chegou a atuar com a camisa do Sport, iniciou a fase de transição e está dando voltas no gramado. Quem também iniciou esse processo foi o goleiro reserva Agenor, que havia sentido um desconforto no adutor da coxa direita, mas segundo Rodrigo Perez, nenhum dos dois preocupam o Departamento Médico.