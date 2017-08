Zagueiro Henríquez comenta fase no Sport e projeta vaga na seleção colombiana

Com moral no Sport, Henriquez sonha com ida para a seleção colombiana (Foto: Williams Aguiar/ Sport Club do Recife)

Na tarde desta quarta-feira (16), o zagueiro Oswaldo Henríquez concedeu entrevista coletiva, logo após o treinamento do elenco Rubro-negro na preparação para enfrentar o Cruzeiro, no próximo domingo (20) pelo Campeonato Brasileiro. O atleta, que chegou ao Sport no começo de 2016, vive hoje o seu melhor momento no clube, sem sofrer com lesões como antes e mirando uma vaga na seleção colombiana.

''Evidentemente fico muito feliz com as atuações que venho tendo. Estou vivendo um ótimo momento aqui no Sport, fico contente por fazer parte dessa fase do time. É muito bom para os jogadores e para mim. Quero ajudar o clube, continuar jogando bem, e quem sabe chegar à seleção, que é um sonho muito grande. A Copa do Mundo está próxima e fazer um bom fim de temporada no Sport vai ser muito bom para mim'', comentou.

O defensor comentou sobre as lesões que o impediram de ter uma maior sequência de jogos no ano passado e primeiro semestre desse ano. Mesmo quando agradava dentro de campo, Henriquez não conseguiu se manter por muito tempo na titularidade devido às contusões, mas agora, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, vem sendo bastante utilizado.

''Voltei para este ano com uma mentalidade de mostrar o meu futebol e a vontade que tenho de trabalhar para o grupo. Para mim, foi difícil, mas depois, com dedicação e trabalho, eu cresci. São coisas do futebol. Melhoram o seu caráter e sua personalidade. Foram momentos que, hoje, me deixam muita experiência, e o mais importante é que ficaram para trás'', disse.

No rodízio que vem sendo promovido por Luxemburgo na zaga leonina, envolvendo Durval, Ronaldo Alves e o próprio Henriquez, o zagueiro colombiano faz parte da dupla com melhores números. Ao lado de Ronaldo Alves, apenas um gol sofrido em cinco jogos no Brasileirão, conquistando quatro vitórias e um empate.