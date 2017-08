Sem ídolo Durval, Luxemburgo define Sport para jogo contra Cruzeiro

Defensor colombiano celebra bom momento vivido no Leão durante a temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Mesmo permanecendo no G-6 com o empate contra a Ponte Preta, o Sport já vira a chave para a próxima rodada. Diante do Cruzeiro, nesse domingo (20), o Leão não vai sofrer mudanças no time titular que ficou na igualdade sem gols com a Macaca, uma vez que Osvaldo segue fora e Vanderlei Luxemburgo se mostrou satisfeito com a zaga.

Deixando o zagueiro e ídolo Durval de fora dos 11, o técnico elogiou os dois defensores que iniciaram o último confronto, já que apresentam o entrosamento ideal para a equipe. De acordo com Luxemburgo, houve uma conversa com o mais experiente para explicar a escolha e prega a cautela para poder usá-lo em outra oportunidade.

“A zaga titular é Ronaldo Alves e Henríquez, mas isso não é por falta de merecimento do Durval. Conversei com ele pessoalmente, já que é um atleta respeitado. Preciso dele e conto com ele, porém no momento os titulares são Ronaldo e Bocanegra. É necessário ter a equipe definida e quanto mais jogarem juntos, melhor. Não quer dizer que eu não posso mudar depois, mas tive uma conversa de homem com Durval. Ele é um profissional e eu disse que quero sempre contar com ele”, assegurou o comandante, que já tem a base esboçada e pronta.

Atacante Reinaldo Lenis é mantido mesmo após retorno de Rogério aos treinos

Durante a semana, que foi recheada de atividades em preparação para o confronto com a Raposa, Luxa ganhou retornos entre as opções, que foi o ocorrido com o atacante Rogério. Ainda assim, Reinaldo Lenis fica como parceiro do artilheiro André no ataque, enquanto Samuel Xavier recupera a titularidade depois de cumprir suspensão.

Na lateral esquerda, Mena permanece até viajar com a Seleção Chilena para disputar as Eliminatórias à Copa do Mundo, pois foi chamado aos próximos compromissos. No meio-campo, Rithely e Patrick formarão a cabeça de área, já que Everton Felipe e Diego Souza farão a armação. A meta será ocupada por Magrão, que tem espaço assegurado, tal qual a dupla de zaga, por estar em boa fase.

Caso não sofra baixas de última hora, o escrete leonino vai a campo no jogo no Mineirão - ante os cruzeirenses - com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Mena; Rithely, Patrick, Everton Felipe e Diego Souza; Reinaldo Lenis e André.