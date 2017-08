Zagueiro Ronaldo Alves projeta jogo com Grêmio após derrota para Cruzeiro

(Foto: Washington Alves / Light Press / Cruzeiro)

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport foi derrotado pelo Cruzeiro pelo placar de 2x0, sendo a quarta partida do Leão sem vitória dentro da competição e resultando na saída da zona de classificação para a Libertadores de 2018. Após o jogo, o zagueiro Ronaldo Alves e o lateral direito Samuel Xavier deram entrevista, já mirando o duelo contra o Grêmio, dia 2 de setembro.

O zagueiro Ronaldo Alves não se limitou a falar somente do revés diante da Raposa, mas fez questão de citar também os tropeços recentes dentro de casa. ''Precisamos melhorar todos os aspectos, já tem alguns jogos sem vitória, tropeçando em casa. A gente sabia que seria um jogo difícil. Vamos nos concentrar e preparar para tentar fazer um bom jogo (contra o Grêmio) e voltar a vencer''.

O camisa 3 também falou sobre o intervalo de tempo para o próximo desafio. Pregando por calma e paciência para corrigir as falhas, disse que o intervalo até o embate contra o Tricolor Gaúcho deve ser usado para reflexão.

''Como o próximo jogo foi adiado, temos esses dias para refletir um pouco e melhorar em alguns aspectos. Corrigir para tentar vencer e subir na tabela. Quatro jogos em vitória é complicado, as críticas começam a surgir, é um momento de oscilação e tem que ter calma, porque vamos ter muitos dias para preparar até o próximo jogo'', disse Ronaldo.

De acordo com lateral, a equipe leonina estava se comportando bem, mas um momento de desatenção foi suficiente para levar o gol que mudou o rumo do confronto. ''A gente no primeiro tempo, até levar o gol, até criou chances, estávamos bem. Infelizmente, em uma falha com a bola no nosso pé, levamos o gol. Agora temos essas duas semanas para colocar a cabeça no lugar e contra o Grêmio tentar os três pontos fora de casa'', comentou.

O próximo compromisso do Sport, diante do Grêmio, que estava marcado para o próximo sábado, foi adiado para o dia 2 de setembro, devido ao jogo da seleção que acontecerá no palco da partida um dia depois, causando a opção de preservação do gramado. Com isso, o Leão terá um intervalo maior para descansar e tentar voltar a vencer.