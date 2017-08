Sander comemora nova chance de titular no Sport: "Vou agarrar da melhor maneira"

Jogador leonino cita foco como crucial para sair vitorioso em Porto Alegre diante do Grêmio (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Após duas semanas sem jogar, o Sport visitará o Grêmio nesse sábado (2) em jogo atrasado pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 tentando permanecer na parte superior da tabela. Para isso, está com foco total, iniciando nesta segunda-feira (28) sua segunda semana com treinos específicos para a partida diante do Imortal.

O técnico Vanderlei Luxemburgo possui apenas um desfalque, dando a entender que vai jogar com força máxima no final de semana. Trata-se do lateral-esquerdo Mena, convocado pela seleção chilena para o jogo contra o Paraguai na quinta-feira (31), às 19h30, no Monumental David Arellano, em Santiago.

Em seu lugar, entra o substituto imediato Sander, que já teve a chance de entrar como titular em outras oportunidades. Dos 21 duelos válidos até o momento, o atleta iniciou em dez - praticamente metade - apesar de não ser o dono da vaga. Focado com a chance de começar jogando, o jogador celebra a sequência.

Atleta ganha oportunidade com presença de chileno no selecionado nacional (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Para o crescimento do jogador, é fundamental ter a sequência. Nessa oportunidade, assim como foi das outras vezes, como eu já falei desde quando cheguei ao Sport, tem que se doar 120%. Não vai ser diferente agora, pois terei mais uma chance de começar jogando. Estou bastante feliz pela convocação dele (Mena) e mais feliz ainda pela oportunidade que vou ter, já que vou agarrar da melhor maneira", disse e descartou a possibilidade da eliminação do adversário na Copa do Brasil ter uma influência no confronto.

"Acredito que o mais importante é a gente pensar somente no Sport e não na desclassificação deles. Temos que retomar as vitórias, porque a nossa briga é em cima da tabela. Com esse tropeço com a Ponte Preta, ficou complicado, pois nós estamos na parte do meio da tabela. Para a retomada, precisaremos voltar a vencer", encerrou.

O Leão ocupa a 10ª colocação e está com 29 pontos, dois a menos que o Cruzeiro, último no G-6. A única dúvida de Luxemburgo é entre Lenis e Osvaldo, devendo escalar os leoninos a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Osvaldo (Lenis); André