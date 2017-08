Com Wesley no time titular, Sport se prepara para duelo contra Grêmio

Regularizado nesta terça, Wesley está à disposição de Luxemburgo e já foi escalado no time titular(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Na tarde desta terça-feira (29), o Sport realizou um treinamento no CT José de Andrade Médicis, visando o jogo do próximo sábado (2) contra o Grêmio, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na movimentação, o técnico Vanderlei Luxemburgo dividiu o elenco em três, e no grupo dos titulares, uma novidade: o meia Wesley, anunciado oficialmente na segunda-feira da semana passada e que teve seu nome publicado no BID da CBF hoje, estando à disposição para atuar.

Mas, embora tenha sido regularizado e escolhido para o time de cima no treino desta terça, Wesley ainda não está confirmado dentre os titulares da equipe leonina. Os times divididos por Luxa tinha apenas nove atletas, além de que ainda haverão outros dias de treinamento até o dia do embate contra o Tricolor Gaúcho, que teria sido no último sábado (26), mas foi adiado em decorrência da preservação do gramado onde será realizada a partida entre Brasil e Equador, válida pelas eliminatórias para a Copa de 2018.

O grupo que trabalhou como titular foi composto por: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves e Sander; Patrick, Rithelly, Wesley e Diego Souza; André. Como só um zagueiro participou da atividade no time principal, a vaga em aberto tende a ser preenchida por Henriquez.

Já no ataque, o comandante Rubro-negro tem um leque maior de opções. São elas: Lenis, que foi titular nos últimos jogos, Osvaldo, que vinha sendo titular até se lesionar e perder a posição para o colombiano e Everton Felipe, que tem vem alternando as funções de meia e ponta.

A baixa do dia no Leão ficou por conta do zagueiro Neris. O jogador, que havia acabado de se recuperar de uma lesão, voltou a sentir dores e teve de retornar ao processo de transição física. O defensor chegou no clube há mais de três meses, mas devido a problemas com contusões, ainda não conseguiu fazer sua estreia.