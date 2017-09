Luxemburgo repudia atuação contra Grêmio e cobra jogadores: "Vou resolver internamente"

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Sport continua caindo de produção na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegando ao quinto confronto sem conseguir vencer, os rubro-negros foram derrotados por 5 a 0 para o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com uma apresentação bem apática, que acabou respingando nas declarações fortes do técnico Vanderlei Luxemburgo, reprovando as atitudes dos jogadores e garantindo que pode fazer o bom futebol ser reencontrando para acontecer uma reação.

Vanderlei Luxemburgo se disse envergonhando com a atitudes dos jogadores dentro de campo. O técnico rubro-negro acredita que tem algo influenciando na falta de vitórias e deixou claro que vai entender se a diretoria resolver tirá-lo do cargo, mas relembrou que isso também aconteceu com outros treinadores do clube e nada mudou, inclusive, com o elenco sendo mantido.

“A vergonha que estou é um sentimento que o torcedor também deve estar sentindo. O que fizemos dentro de campo, não condiz com a realidade do clube. Sou um profissional experiente e já passei por muita coisa. Faz parte do futebol se a diretoria resolver trocar o técnico depois de uma goleada dessas. Não será a primeira vez, mesmo com a maior parte do elenco que quase foram rebaixados na temporada passada”, comentou o treinador.

Apesar das duras críticas ao elenco rubro-negro, Vanderlei Luxemburgo acredita que é possível reagir. Descartando que estava mandando recado para o elenco, o treinador já deixou em aberto a possibilidade de fazer alterações e tirar peças importantes da equipe titular já para a próxima partida competição.

“Tenho de condições de fazer essa equipe reagir. Não podemos acreditar que é o técnico novamente. Vou ficar apenas com quem quer algo, não vou permitir que a equipe vá para zona de rebaixamento. Não estou mandando recado para ninguém, isso eu já falei no vestiário para eles e para a diretoria. Esse é um posicionamento de um profissional que sabe o que está acontecendo”, pontuou.

Na análise da partida, o técnico rubro-negro preferiu ser curto e grosso, destacando a péssima atuação e garantindo que não vai promover dispensas no elenco, mas que tratará todos os problemas de maneira interna.

“Como eu entendo de futebol, um resultado desses mexe muito com a cabeça das pessoas. Pergunta aos jogadores se eles estão com a mesma vergonha que eu. Futebol é uma mentira, não vou chegar aqui para falar que jogamos bem. É um sentimento de um profissional. Não vou falar nomes, não acontecerá dispensas, pois isso é muito bom para quem não quer nada, vou resolver tudo internamente”, destacou.

Por fim, Vanderlei Luxemburgo mostrou preocupação em com a queda de rendimento e a possibilidade de ficar mais próximo da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Mesmo assim, o treinador leonino garante que vai assumir as responsabilidades e trabalhar bastante para evitar esse problema.

“Temos condições de buscar alguma coisa na competição. Tudo vai depender de decisões que serão tomadas durante a semana, não sei se vão trocar o técnico ou se os jogadores vão sentir essa derrotada. Estou preocupado com a parte de baixado da tabela, estávamos na parte de cima, mas agora estamos caindo de produção. Não vou permitir essa entrada na zona de rebaixamento, vou trabalhar como um louco para evitar isso. Vou assumir minha responsabilidade”, concluiu.