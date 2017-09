Zagueiro Néris volta aos treinos após se recuperar de lesão e vira opção para Luxemburgo

Zagueiro ainda não estreou com a camisa rubro-negra (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Vanderlei Luxemburgo foi enfático quando disse em coletiva após goleada sofrida contra o Grêmio por 5 a 0, que mudanças iam acontecer. E no treino realizado hoje (5) no CT rubro-negro, o treinador ganhou mais uma opção para fazer uma dessas mudanças. O zagueiro Neris, que tem convivido com lesões em consequência, voltou a treinar e está a disposição de Luxa para a partida contra o Avaí, domingo (10), na Ilha do Retiro, às 16h.

Contratado em maio desse ano para dar profundidade a uma posição na qual o Sport tinha poucos jogadores, Neris não jogou sequer um minuto com a camisa leonina. Tudo isso porque logo que chegou, sofreu uma lesão na coxa. O jogador até se recuperou, mas ficou apenas no banco nos jogos em que esteve disponível, sendo assim o único atleta do clube que não estreou.

No treino dessa tarde, havia uma expectativa de ver as prováveis mudanças que Luxa promoveria. Mas apesar de realizar um trabalho com bola, o técnico não deu nenhuma pista sobre como o Sport entrará em campo para enfrentar o Avaí. Foi realizado apenas um treino físico e depois a equipe foi dividida em quatro grupos, em campo reduzido.

Henríquez quer apagar resultado contra o Grêmio (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

A vitória contra o time catarinense é considerada vital para as pretensões do Leão. Não só para voltar ao G6, zona que leva até a Libertadores, como se afastar do Z4, que vem se aproximando perigosamente. Por isso, o zagueiro colombiano Henríquez, deixou claro que é preciso dar a volta por cima no campeonato.

“Temos que nos olhar e ver que temos bons jogadores, que já passaram por grandes clubes aqui no Brasil. O time quer coisas importantes. Temos condições para conseguir a vaga na Libertadores e fazer um bom Campeonato Brasileiro. Vamos virar a página e retomar o caminho de vitorias”, disse.