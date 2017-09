Sport renova contrato de Vanderlei Luxemburgo até o final de 2018

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Sport já começou o planejamento para a temporada de 2018. A diretoria rubro-negra decidiu a renovação dos contratos até dezembro de 2018 de membros da comissão técnica. Além da renovação do treinador Luxemburgo, o assistente-técnico Junior Lopes, o coordenador de preparação física Antônio Mello e o preparador físico Diogo Linhares tiveram seus contratos estendidos até o final da próxima temporada.

Apesar do Sport viver uma situação de turbulência entre o treinador (após as criticas aos jogadores depois da derrota contra o Grêmio, por 5 a 0) e o elenco leonino. E no momento o time que não soma três pontos há algumas partidas, mas,a diretoria do Leão provou com essa renovação que confia no trabalho que está sendo realizado por Luxa.

O vice-presidente executivo de futebol do Sport, Gustavo Dubeux, explicou o motivo da prorrogação dos contratos e mostrou confiança “Nós iniciamos o nosso planejamento para 2018 e a primeira providência que deveríamos tomar era renovar o contrato com estes profissionais. Demonstramos assim a confiança no trabalho de cada um deles e ganhamos tempo para nos preparar melhor e diminuir as chances de erros futuros”, disse.