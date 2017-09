Diego Souza se irrita com repórter após nova derrota do Sport: "Você quer algum problema comigo?"

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro. Ao término da partida, alguns atletas leoninos falaram com a imprensa, e apesar do resultado adverso, enxergaram pontos positivos na atuação da equipe pernambucana na tarde deste domingo (10).

O zagueiro Henriquez, apesar de chateado com o revés, fez questão de destacar o esforço do time. ''Hoje mudamos a atitude, corremos, tentamos tudo. Mas estamos passando por uma má fase, temos que ter uma mentalidade mais forte'', declarou.

Já o companheiro de zaga do colombiano, Ronaldo Alves foi além da parte da entrega e do esforço em sua análise. O defensor ressaltou o controle que os rubro-negros tiveram da partida, pediu desculpa aos torcedores, mas adotou palavras de otimismo para uma recuperação no decorrer da competição.

''A gente praticamente teve o controle da partida. Eles vieram por uma bola, fizeram o gol e se retrancaram. É pedir desculpa ao torcedor, o momento não é bom, mas o campeonato não acabou. Tem outras rodadas para voltar a vencer, melhorar e se reencontrar na competição. O momento é delicado, mas vamos nos unir para sair dessa situação'', disse.

Porém, quem mais chamou atenção foi o meia Diego Souza. O atleta se negou, de maneira grosseira, a falar com o repórter da Rede Globo/SporTV, Victor Bastos. ''Você sabe que eu não falo. É para fazer alguma matéria? Você quer algum problema comigo?'', indagou o camisa 87, prestes a descer para o vestiário.

O Sport volta a campo na quarta-feira (13), em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Leão duelá contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 19h15 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Rubro-Negro será diante do Flamengo, no domingo (17), no Rio de Janeiro.