Jogo Sport x Ponte Preta AO VIVO online na Copa Sul-Americana 2017

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Ponte Preta ao vivo, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017. Fique ligado na VAVEL!

Formado pelo Flamengo com o técnico adversário, o zagueiro Marllon vai cumprimentar quem o promoveu ao futebol. Como um sinal de gratidão, o defensor celebra a chance: "Devo muito ao professor Luxemburgo, que foi um dos melhores que já trabalhei. Sou grato até hoje pela confiança e, além de entender muito, sempre deu muita moral aos meninos da base"

Se decidir por jogar de maneira mais cautelosa, Kleina entra com Elton na trinca de meio-campistas com Naldo e Fernando Bob. Caso decida ir mais solto, o meia Renato Cajá ganha a titularidade, reforçando a armação dos paulistas

O goleador pontepretano se junta a Danilo Barcelos e Felipe Saraiva, que ficaram com vagas de Kadu, Fábio Braga e Lins na lista, respectivamente. Totalmente recuperado de um entorse no tornozelo, Lucca é opção para o treinador, que mantém somente uma dúvida

Por conta disso, Gilson Kleina possui todo o elenco à disposição, mas opta por não assegurar quem serão os 11 diante do Leão. Vivendo boa fase, o atacante Léo Gamalho é o mais cotado para ganhar a vaga, já que fez dois gols em três jogos

Contando com praticamente força máxima para o confronto, a Ponte tem apenas uma ausência. O atacante Emerson Sheik, com o desgaste acima do limite, foi vetado pelo departamento médico e será preservado por ter a idade avançada

Titular na cabeça de área ao lado de Rithely, Patrick pede o incentivo dos torcedores para que o time possa recuperar a confiança, pois acumula um retrospecto negativo no Brasileiro: "Temos que trabalhar junto à torcida e o cenário amanhã tem que ser totalmente voltado para nossa luta, garra e vitória"

Wesley, recém-contratado, estava na lista do São Paulo e não pode jogar. A vaga é disputada por Anselmo e Thallyson, com o marcador podendo vir a ser escolhido por atuar nos últimos jogos. O articulador, contudo, corre por fora, já que possui maior qualidade no passe

Na setor de armação, indefinição fica por conta dos substitutos imediatos também não estarem disponíveis. Inscrito pelo Fluminense, Osvaldo não foi relacionado, assim como o jovem Juninho, vetado pelo departamento médico com uma virose

O meia Everton Felipe, que rompeu o ligamento do joelho na derrota para o Avaí, é desfalque por até oito meses e tem substituto incerto. Já na zaga, Henríquez está suspenso e Durval é o mais cotado para ganhar um espaço entre os 11

Com pouco tempo de preparação e seguir fazendo história na Copa Sul-Americana, o Sport fez o único treino coletivo cercado de muito mistério. O Leão tem baixas importantes no time titular, que motivou Luxemburgo a fechar a última atividade antes da partida