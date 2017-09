Luxemburgo ressalta mudança de atitude do Sport: "Jogaram com competência e tranquilidade"

Vitória foi importante para manter tranquilidade na Ilha (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Depois de vários resultados ruins no Campeonato Brasileiro, o Sport voltou a jogar pela competição que vem dando alegrias à torcida rubro-negra, principalmente nos jogos em casa. Nessa quarta (13), mais uma vitória rubro-negra na partida de ida das oitavas de final da Copa Sulamericana, dessa vez por 3 a 1 com gols de Ronaldo Alves, Rithely e André para o time leonino e de Felipe Saraiva para os campineiros.

A vitória na partida foi importante para dar moral ao elenco rubro-negro, que foi apupado pela torcida nas últimas partidas. Vanderlei Luxemburgo, comandante rubro-negro, fez questão de ressaltar a mudança de atitude da equipe que a levou até o triunfo na competição continental, esclarecendo também a polêmica entrevista após o jogo contra o Grêmio.

"Ás vezes o remédio é um pouco doído, mas tem que ser dado. Quando falei depois do jogo contra o Grêmio, não falei que ia trocar jogador nenhum, nem cheguei a citar nenhum nome. Foi apenas para mostrar que foi inaceitável perder por 5 a 0.", disse. "Jogadores foram aplaudidos pela torcida e imprensa, porque jogaram com competência e tranquilidade", ressaltou.

Para esse jogo, Luxa preparou um esquema que já tinha sido utilizado antes, mas que foi deixado de lado com o tempo. Ele escalou dois laterais na esquerda, Mena e Sander, muito pelas características opostas dos dois atletas. Enquanto o chileno é melhor na parte ofensiva, Sander tem uma boa recomposição defensiva. O técnico inclusive, foi questionado sobre o uso do esquema nos próximos jogos.

"Cada jogo é uma história, lado deles é muito forte, o Nino Paraíba desce com muita velocidade, aí tentei neutralizar esse ponto forte deles. Foi importante porque o Mena incomoda ofensivamente, enquanto o Sander é muito forte na linha de quatro. Acredito que posso voltar a fazer, como utilizar outras situações, mas ainda vou ver vts do Flamengo", analisou o técnico. "O fato deles terem que marcar os dois, deu uma soltura maior para o Diego e o André jogarem".

Questionados pelo mal desempenho nos últimos jogos, Rithely e Diego Souza fizeram grande partida e foram aplaudidos no decorrer e final do jogo pelos 6.524 torcedores que compareceram à Ilha do Retiro. O volante, depois do gol, chegou a ter seu nome gritado.

"Hoje o time jogou com alegria, isso foi muito bom. Por exemplo, hoje foi a melhor partida de Rithely comigo, mas não pelo gol, mas pela atuação durante o jogo. O Diego, independente de não fazer o gol, também fez uma partida muito boa", finalizou.