Luxemburgo elogia desempenho do time e afirma: "Falamos do Sport e esquecemos do Flamengo"

Luxemburgo avaliou vitória flamenguista como justa, mas gostou da atuação pernambucana

Com uma certa moral depois da convincente vitória contra a Ponte Preta, na última quarta-feira (13), pela Copa Sulamericana, o Sport queria parar a sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Ele teve a chance na tarde deste domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, contra o Flamengo, pela 24ª rodada da competição. Porém, a apatia dos outros jogos se repetiu e foi derrotado por 1 a 0, em gol de Guerrero.

Para Vanderlei Luxemburgo, o time carioca foi superior e mereceu o resultado. Segundo ele, as pessoas estão falando apenas do Sport, enquanto do outro lado está uma das grandes equipes do futebol brasileiro.

"Falamos do Sport e esquecemos do Flamengo. Vocês acham que eles são ruins? É um time de extrema de qualidade. Ficam muito em cima do time que perdeu e esquecem de falar do time que ganhou. O Flamengo é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Falta encaixar um pouco ainda com o Rueda, que está trabalhando. Olha para o banco deles! Você pega o primeiro gol deles e vê que isso é jogar futebol. O Everton passou por três”, disse Luxemburgo.

O comandante rubro-negro ainda comentou sobre a expulsão por reclamação do volante Patrick. Ele criticou o árbitro, avaliando o cartão vermelho como severo. Também questionou a falta de critério para o meia Diego, que não recebeu nenhum cartão na partida.

"Conheço Patrick. Ele não é um jogador violento. O juiz foi muito severo com ele. O árbitro tem ir a campo e saber o histórico do jogador. É a primeira expulsão da carreira de Patrick. Você não pode falar nada com árbitro. Eles se sentem o senhores do jogo. Eu pergunto porque Diego não tomou cartão? Fez várias faltas. Ele não deu nada. Achei que atuação dele foi ruim nesse sentido”, afirmou o treinador.

Por fim, Luxemburgo elogiou a apresentação dos jogadores na segunda etapa. Para o técnico, a entrega do time mesmo com um a menos deve ser enaltecida. "Vou enaltecer o segundo tempo dos meus jogadores. Porque eu dei uma bronca contra o Grêmio, tenho que dar outra agora? Não foi tão ruim assim. Como é que eu posso chegar agora, com meu jogador que lutou e tentou e vou bater neles? Não pode. Tem que saber a hora de bater e a hora de elogiar", finalizou