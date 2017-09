Jogo Ponte Preta x Sport AO VIVO pela Sul-Americana 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Ponte Preta x Sport ao vivo no Morumbi, valendo pela Sul-Americana 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O resto da equipe leonina não deverá ter muito mistério e deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Patrick, Rithely, Lenis, Diego Souza e Mena; André.

Mais um jogador que não poderá atuar por ter jogado por outro clube, o atacante Osvaldo voltou para Recife e também sairá do time titular. O mais provável é que Lenis, que jogou o primeiro jogo, volte a titularidade na direita.

Já Henríquez, que também ficou fora do primeiro jogo contra a Macaca, deve retomar o lugar na zaga que foi ocupada pelo experiente zagueiro Durval, jogando ao lado de Ronaldo Alves. Outro que deve voltar é o lateral Sander, que se sentiu mal e foi desfalque contra o Flamengo. Com isso, Mena deve ser novamente adiantado para a ponta-esquerda.

Com dois desfalques na derrota para o Flamengo no último domingo (17), ficou evidente que o Sport ficou ainda mais frágil. Mas dessa vez, o colombiano Henríquez e o meia Diego Souza não só estarão a disposição, como devem assumir a condição de titulares. Com isso, Wesley, que já não poderia jogar por não estar inscrito, sai do time.

A provável Ponte Preta virá com: João Carlos, Nino Paraíba (Jeferson), Marllon, Luan Peres (Rodrigo) e Danilo Barcelos; Naldo, Elton (Wendel) e Renato Cajá; Felipe Saraiva, Lucca e Léo Gamalho.

Como o próprio técnico frisou que não haverá surpresas, os substitutos imediatos deverão ser João Carlos no lugar de Aranha, Naldo e Elton como volantes, com o experiente Wendel correndo por fora e Felipe Saraiva no ataque. De qualquer forma, é provável que seja adotado um esquema mais ofensivo, pela necessidade do resultado.

Responsável por comandar o time interinamente nessa partida decisiva, o técnico João Brigatti, contará com quatro desfalques. Enquanto o volante Fernando Bob está fora por suspensão, o goleiro Aranha, o volante Jádson e o atacante Emerson Sheik, que já foi desfalque na primeira partida, continuam vetados pelo departamento médico. Por conta disso, o interino usou mistério no último treino.

A Ponte Preta vem tentando contratar o técnico Vadão para substituir Kleina, demitido no último sábado (16). Mas enquanto o técnico não chega, todas as atenções estarão voltadas para as oitavas de final da Copa Sulamericana contra o Sport. Como já era esperado, a indefinição com o nome do técnico, faz com que a dúvida sobre a escalação inicial permaneça.

Na partida de ida, realizada na Ilha do Retiro, vitória por 3 a 1 do time rubro-negro, com gols de Ronaldo Alves, Rithely e André, enquanto Felipe Saraiva descontou para a Macaca. Quem vencer, enfrentará o vencedor de Cerro Porteño e Junior Barranquilla.

Em duelo brasileiro na Copa Sulamericana, Ponte Preta e Sport se enfrentam nessa quarta-feira (20), às 19h15, no Moisés Lucarelli, valendo uma vaga nas quartas de final.