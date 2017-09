Sem Patrick, Luxemburgo busca alternativas para jogo contra  Vasco

Anselmo deve ser o escolhido do técnico rubro-negro (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Visando o jogo contra o Vasco na próxima segunda-feira (25), na Ilha do Retiro, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, os principais jogadores do Sport voltaram a treinar na manhã de hoje (22), no CT do Leão, em Paratibe. O Leão precisa urgentemente da vitória, se quiser se manter distante da zona do rebaixamento, que no momento, está à dois pontos de distância.

Mesmo Luxa ainda não tendo esboçado qual será o time titular, a expectativa é que a base principal permaneça, contando apenas com a suspensão de Patrick, expulso no último jogo contra o Flamengo. Para o seu lugar a concorrência está entre Anselmo e Wesley, com uma ligeira vantagem para o primeiro, por ter entrado na posição nas últimas partidas.

Wesley, que estava em baixa e veio a pedido de Luxemburgo, ainda não mostrou para que veio. Nos poucos jogos que fez, mostrou falta de ritmo e dinâmica. Além disso, fica mais difícil ainda de substituir Patrick, pelas características. Com Wesley, o Sport ganha em ofensividade, mas perde muito em poder de marcação, o que é fator primordial para o Leão vencer.

Outra opção que corre por fora é a do jovem Thalysson. O volante ganhou moral nos primeiros jogos de Luxemburgo à frente do time, mas perdeu espaço devido a chegada de Wesley e a recuperação de Anselmo. Com isso, o mais provável é que ele fique como opção de banco para o comandante rubro-negro.

Quem pode pintar no time é o atacante Osvaldo. Impedido de jogar por já ter atuado pelo Fluminense na Sulamericana, o jogador é uma das muitas alternativas para a ponta. Além de disputar posição com Lenis, Thomás e Rogério, que entraram bem no jogo passado, são os outros concorrentes do atacante.

Se não houver surpresas e o time que enfrentou a Ponte Preta, na classificação pela Sulamericana for repetido, o time deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Anselmo, Lenis, Diego Souza e Mena; André.