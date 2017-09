Jogo Sport x Vasco AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Sport x Vasco ao vivo na Ilha do Retiro, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Com isso, o provável time do Vasco será composto por: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios.

No último trabalho realizado visando a partida no Recife, Zé Ricardo preferiu enfatizar as bolas paradas, que podem ser uma arma decisiva para conseguir a vitória. Também realizou um coletivo, onde escolheu os substitutos de Wagner, que está com um problema na coxa e de Gilberto, que também se lesionou no jogo passado. Em seus respectivos lugares, entrarão Yago Pikachu e Wellington.

Uma boa notícia para a torcida rubro-negra é a volta de Diego Souzaao time titular pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso contra o Flamengo pelo terceiro cartão amarelo, ele já tinha voltado contra a Ponte e deve ser titular contra o Vasco. Com isso, o Leão deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata; Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Wesley, Lenis, Diego Souza e Mena; André.

Quem pode pintar no time é o atacante Osvaldo. Impedido de jogar por já ter atuado pelo Fluminense na Sul-americana, o jogador é uma das muitas alternativas para a ponta. Além de disputar posição com Lenis, Thomás e Rogério, que entraram bem no jogo passado, são os outros concorrentes do atacante.

Com a suspensão de Patrick no jogo contra o Flamengo, foi criada uma dúvida para qual seria o seu substituto. Tudo porque os possíveis nomes para o seu lugar tem características diferentes. Mas pelos últimos treinos do time rubro-negro, Wesley, que tem caracteristica mais ofensiva, é quem entrará como titular, muito pela confiança de Luxemburgo nele.

O Vasco é um time de contrastes no Brasileiro. Se por um lado, o time embalou uma boa sequência de vitórias que o fez chegar perto da zona da Libertadores, a última derrota contra o Corinthians trouxe de volta o medo da queda para a Série B, que pode se confirmar em caso de derrota no Recife.

Mesmo com a classificação pela Copa Sulamericana contra a Ponte Preta, não dá para esquecer a situação ruim que o Sport vive no Campeonato Brasileiro. Por isso, a vitória contra o Vasco será extremamente importante para dar tranquilidade a equipe no restante da competição. Se perder, o time corre um grande risco de entrar no Z4.

No primeiro turno, o Leão apresentou falhas defensivas e perdeu por 2 a 1, com gols de Luís Fabiano e Douglas para os cruzmaltinos e André de penalti para os rubro-negros. A arbitragem da partida ficará à cargo de Sandro Meira Ricci (SC).

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco se enfrentam nessa segunda (25), às 20h, na Ilha do Retiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento.