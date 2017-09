Luxemburgo critica possível interferência externa: "Falta de credibilidade na arbitragem"

Foto: Divulgação/Sport Club do Recife

Em uma partida recheada de polêmicas, Sport e Vasco empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (25), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de parar a sequência de cinco derrotas seguidas na competição, os rubro-negros saíram da Ilha do Retiro com um gosto amargo. O Leão reclamou do árbitro Sandro Meira Ricci por ter sinalizado um pênalti e voltar atrás na marcação.

O técnico Vanderlei Luxemburgo se revoltou com a anulação. Para o comandante, houve interferência externa por parte do quarto árbitro, Fábio Jorge Beasteiro, de São Paulo. "O árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar em campo. Isso que temos de lamentar. Se não foi pênalti, o árbitro que está atrás do campo e está ali para isso tem que dizer que não foi pênalti para árbitro que está apitando", afirmou.

"O bandeira pode chamar atenção. Não pode o cara que está do outro lado, com uma porção de gente na frente, ir chamar atenção e dizer… tem alguém de fora que avisou. Isso que não pode, ter interferência externa. Única reclamação que tenho é essa. O árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar no jogo. Ele atuou porque não pode o bandeira, de onde estava, chamar atenção”, completou Luxa ao SporTV.

Em outro lance polêmico da partida, aos 20 minutos do primeiro tempo, Diego Souza foi expulso por reclamação. Para Vanderlei, Sandro Meira Ricci foi correto na expulsão, mas criticou o árbitro por não ter ter marcado a falta antes, fazendo o camisa 87 se exaltar.

"A expulsão do Diego foi correta. Mas com a experiência do Sandro Meira Ricci, não poderia ter cometido o erro que cometeu. Que vantagem é essa, se o adversário está por perto fazendo falta? Não levou nenhum tipo de vantagem. A expulsão foi justa porque ele (Diego) deve tê-lo ofendido, mas o único erro que acho que existiu foi não ter dado a falta antes", avaliou.

Por fim, Luxemburgo enalteceu a vontade dos jogadores, que, mesmo com um a menos durante boa parte do jogo, conseguiram manter um ritmo ofensivo e buscar o empate. "O nosso time conseguiu superar a deficiência de Diego. Colocamos 10% de Diego para dentro e conseguimos o empate contra um adversário difícil. Mas tivemos quatro ou cinco oportunidades claras de gol. Magrão foi um espectador. Tivemos atitude e falei isso para eles. Se tivéssemos essa atitude antes, a situação estaria melhor", completou.