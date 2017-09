Em jogo movimentado e polêmico, Sport e Vasco empatam na Ilha do Retiro

Na noite desta segunda-feira (25), Sport e Vasco travaram um duelo bastante movimentado na Ilha do Retiro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado em 1x1, com gols de Nenê para o Vasco e André para o Sport, e foi bastante marcado pelas polêmicas envolvendo a arbitragem, principalmente aos 24 do segundo tempo, quando o árbitro Sandro Meira Ricci voltou atrás na marcação de um pênalti para os donos da casa.

Com o resultado, os Rubro-negros, que estão em 14º lugar e voltaram a pontuar depois de quatro derrotas seguidas na competição, chegaram aos 30 pontos, apenas dois do São Paulo, primeiro na zona de rebaixamento e próximo adversário do Leão. O confronto direto acontece no Morumbi, às 16:00 do próximo domingo.

Já os Vascaínos, que chegaram aos 32 pontos, se mantiveram na nona posição, tendo oito pontos a menos que o Botafogo, primeiro clube do G6, e quatro a mais que o Tricolor Paulista. Na próxima rodada, recebem a Chapecoense, em São Januário, às 16:00 do sábado.

Sport começa bem, mas expulsão de Diego Souza custou caro

No início da partida, o ritmo foi ditado pelos mandantes. Embalados pelo apoio da torcida, os leoninos impuseram uma pressão desde os primeiros minutos, tentando o gol pela primeira vez já aos quatro minutos, em chute para fora de Rithelly. Os visitantes responderam no minuto seguinte, quando Nenê viu Magrão adiantado e tentou do meio de campo, sem sucesso. Aos seis, a primeira chance clara: André recebe cruzamento perfeito, mas finaliza mal, por cima da meta.

Aos 10, o Leão voltou a assustar, em cruzamento venenoso de Rogério, mas ninguém alcançou a bola. Quatro minutos depois, André tem nova oportunidade após ser servido por Diego Souza, mas manda por cima novamente. Superior em campo, o time pernambucano sofreu um baque aos 20 minutos, quando Diego Souza sofreu falta, mas foi reclamar com o árbitro e acabou recebendo dois cartões amarelos e sendo expulso.

Mesmo com um a menos, os Rubro-negros chegaram novamente aos 26, mas André, mais uma vez, bateu por cima. A resposta cruzmaltina, no entanto, viria a ser fatal, e após receber lançamento nas costas de Mena, Pikachu invade a área e serve Nenê, que de primeira, abre o placar na Ilha do Retiro. A primeira etapa ainda teve tempo para mais um lance de perigo, já aos 45, quando Mena cobrou falta na entrada da área e por muito pouco não igualou o marcador.

Polêmica com pênalti e reação leonina

O segundo tempo começou mais tranquilo para os cariocas. Com uma proposta de jogar fechado, no erro do adversário, os alvinegros conseguiam manter uma boa marcação, e quase ampliaram o placar em mais de uma oportunidade. A primeira aconteceu já aos três minutos, quando Anderson Martins aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sobre o gol.

Aos 15, Luxemburgo decidiu colocar mais um atacante, tornando sua equipe mais ofensiva. As respostas foram dadas aos 20 e aos 21, nos pés de André, que acabou parando no goleiro Martín Silva e no zagueiro Breno. Aos 24, o lance que mais chamou atenção no jogo: Mena chuta cruzado, a bola explode em Anderson Martins e o árbitro marca pênalti. Após muita reclamação, o assistente do outro lado do campo chamou o juiz, que recuou da marcação do pênalti, gerando revolta por parte dos Rubro-negros.

Pouco depois, aos 32, o Vasco teve dois grandes lances de perigo. Primeiro, Guilherme Costa recebeu sozinho, e cara a cara com Magrão, foi vencido pelo camisa 1 da Ilha do Retiro. Na sequência, Rios aproveita cruzamento para servir Andrey, que sozinho, finaliza mal e manda por cima. Aos 39, depois de muita insistência, os donos da casa balançaram as redes, com André, que aproveitou cruzamento de Raul Prata. O confronto seguiu aberto, mas o placar não foi alterado.