Henríquez destaca importância do jogo contra o São Paulo: "Final de Copa do Mundo"

Sport precisa da vitória (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Em meio a polêmicas depois do jogo contra o Vasco em que o Sport reclamou bastante da arbitragem e que Diego Souza está sendo questionado pela postura ao ser expulso, o Leão segue sua preparação para o confronto direto contra o rebaixamento na partida contra o São Paulo, domingo (1), às 16h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sabendo da importância do confronto, os jogadores rubro-negros não escondem o incômodo que estão sentindo com a falta de vitórias (já são 8 partidas sem vencer no Brasileiro). O zagueiro Henríquez, titular da equipe, citou que o time precisa ter tranquilidade para pontuar.

"A partida contra o São Paulo é uma decisão, sem dúvida. Um jogo de seis pontos, com uma importância grande para as duas equipes. Vamos enfrentar um adversário que vem de empate em casa, também. É uma final de Copa do Mundo para os dois lados, mas precisamos manter o equilíbrio e a tranquilidade para pontuarmos", afirmou.

Tendo vivido a experiência de ter chegado ao G6 com um bom futebol, o defensor não descarta a possibilidade de que no futuro, o Sport volte a brigar pelas primeiras posições, já que ainda faltam muitos jogos para o fim da competição.

"Vamos ter mais treze jogos até o fim do campeonato. O mais importante agora é iniciarmos uma boa sequência para nos afastarmos do Z-4. Após isso, nós podemos focar na parte da frente da tabela novamente. Até o final da temporada muita coisa pode acontecer e temos que estar preparados", finalizou.

Vivendo um momento distinto da maior parte do elenco, o volante Anselmo vem se destacando. Depois de começar bem e acabar se machucando, o atleta voltou a ganhar espaço, primeiro saindo do banco e agora atuando como titular com a suspensão de Patrick na última partida. Apesar da briga pela titularidade, ele destacou as qualidades dos companheiros de posição.

"Eu respeito o momento que Patrick e Rithely vivem. Estava bem quando tive a lesão e agora estou tendo oportunidade. Então só quero fazer meu trabalho e ajudar os meus companheiros do Sport, sendo titular ou reserva", disse.