Sem Diego Souza e Patrick, Luxa segue fazendo testes no Sport

Com isso, o time ainda está indefinido (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Vivendo uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o São Paulo, nesse domingo (1). Por conta dos desfalques de Patrick, ainda suspenso por conta do jogo contra o Flamengo e de Diego Souza, expulso contra o Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo não para de fazer testes no time titular do Leão.

Para a vaga de Patrick, o mais provável é que o volante Anselmo continue entre os onze iniciais, já que jogou bem nos últimos jogos em que foi acionado. Anselmo chegou com o status de titular, jogou bem, mas acabou sofrendo uma lesão que o afastou dos gramados. Quando voltou, viu Patrick atuando muito bem, o que o fez perder espaço.

Já no lugar de Diego Souza, Wesley deve ser o escolhido por Luxa. O meia veio a pedido do técnico e tem sido usado com frequência no time por ser homem de confiança do comandante rubro-negro. Se isso realmente ocorrer, abre-se um espaço na ponta esquerda do time. A possibilidade mais real é que Mena assuma a vaga, com Sander entrando na lateral-esquerda, escalação que deu certo na Copa Sulamericana.

Outros que correm por fora são os atacantes Lenis e Osvaldo. Enquanto o primeiro oferece uma alternativa mais versátil por voltar muito para marcar, o segundo é uma opção caso Luxa queira mais ofensividade. Caso opte por um dos dois, Lenis deve ser o titular, já que o jogo é fora de casa e o Sport precisa pontuar.

Quem continua ganhando uma sequência como titular é Raul Prata. Conhecido pela versatilidade de atuar nas duas laterais, ele ganhou a vaga após queda de rendimento de Samuel Xavier. O jogador inclusive, foi o responsável pelo cruzamento do gol de André contra o Vasco. Sobre a má fase do time, ele fez questão de ressaltar a confiança que tem em sair dessa situação.

No começo da temporada, Prata só atuou quando titulares foram poupados (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

"No primeiro turno, tivemos um momento como este, em que a equipe não estava muito bem e fomos para dois jogos fora, contra Santos e Atlético-MG. Achavam que seriam duas derrotas, mas vencemos uma e empatamos a outra. Depois disso, tivemos uma sequência de vitórias boas, conseguimos chegar no G6 e nos manter por um bom período", afirmou.

Mena convocado

O chileno Mena voltou a ser convocado pelo técnico Juan Antonio Pizzi para a seleção do seu país. O jogador atuará nos jogos contra Equador e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A boa notícia é que ele não será desfalque, já que o Campeonato Brasileiro dará uma parada para os jogos da Seleção Brasileira.