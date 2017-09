Pressionado, Luxemburgo defende elenco do Sport

Luxa também definiu o time que enfrentará o São Paulo (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Todos sabem da experiência que Vanderlei Luxemburgo tem no futebol. Não à toa, mesmo o time vivendo uma péssima fase, o treinador rubro-negro procurou blindar seu elenco em entrevista concedida nessa tarde, na Ilha do Retiro, após o treino do Sport visando o jogo contra o São Paulo. Além de já ter definido o time, ele defendeu alguns jogadores bem contestados pela torcida rubro-negra.

Um deles foi Wesley. Trazido à pedido do próprio Luxa, o meia ainda não demonstrou o futebol que o fez ser contratado. Mesmo assim, o jogador vem atuando com frequência, muito pelas oportunidades que se abrem com contusões e suspensões do elenco. Apesar disso, o técnico leonino acredita na sua evolução à partir da sequência de jogos.

"A gente sabe que é normal. Wesley estava há muito tempo sem jogar no São Paulo, só fez cinco jogos e precisava voltar a ser atleta. Adquirir ritmo de treino e de jogo. A tendência é evoluir. Ontem batemos um papo, e ele disse que voltou a se sentir atleta, que estava bem", pontuou. "Com a sequência de jogos, ele vai evoluir. Se forem jogos domingo e quarta, ele evolui rápido", finalizou.

Outro que ganhou bastante oportunidades com Luxa, foi o prata da casa Thallyson. Atuando pouco com Daniel Paulista e Ney Franco, o volante é presença constante, entrando no decorrer dos jogos. Para agradar ainda mais o técnico, o jogador também vem fazendo um trabalho específico de ganho de massa muscular, para aguentar melhor o ritmo dos jogos no Campeonato Brasileiro. O treinador chegou, inclusive a comparar o estilo de jogo dele com Paulinho, volante de Seleção Brasileira e Barcelona

"O Thallyson ganhou três quilos de massa muscular. É um jogador que promete muito, me parece muito o Paulinho, que joga na seleção. É um jogador que chega muito na área, é muito agudo e vai dar muito o que falar aqui no Sport. Fiquei feliz com o trabalho físico com ele. Mostra que ele já teve um crescimento muito grande e está muito confiante", elogiou.

Time quase definido

No treino dessa sexta-feira, o Sport contou com os retornos de Rithely e Mena. Numa tentativa de mudança de paradigma, Luxemburgo alterou o esquema para um 4-4-2 clássico. Com isso, o time que encara o São Paulo deverá ser composto por: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Anselmo, Rithely, Wesley e Mena; Rogério e André.