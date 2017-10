Apesar de nova derrota do Sport, Thomás segue confiante: "Essa fase vai passar"

Foto: Divulgação/Sport Club do Recife

Em um confronto direto da parte baixa da tabela, o Sport foi ao Morumbi na tarde deste domingo enfrentar o São Paulo e foi derrotado por 1 a 0, repetindo o fraco rendimento de outras partidas. Apesar da pouca produtividade ofensiva, houveram chances para os leoninos saírem ao menos com o empate, se não fosse Sidão. O goleiro são-paulino fez defesas essenciais nos últimos minutos nas cabeçadas de Thomás e Ronaldo Alves. O meia elogiou o adversário, mas lamentou o gol sofrido.

“Ele foi muito bem na minha bola e na de Ronaldo Alves. É mérito dele. Antes, tomamos um gol bobo, mas jogamos bem. Com certeza, essa fase vai passar”, disse. “No lance, o zagueiro brigou comigo e ganhei dele, mas o goleiro foi muito bem. Só resta lamentar", finalizou Thomás.

Magrão também elogiou a perfomance de Sidão, afirmando que o goleiro do time paulista foi o melhor do jogo e o parabenizando pelas defesas: “Com certeza (foi o melhor em campo), principalmente pelo último lance. Está de parabéns pelo trabalho que tem realizado”.

Sobre o jogo, o ídolo rubro-negro viu uma partida equilibrada e times parelhos, principalmente pelas posições dos dois: "As duas equipes estão vivendo um momento parecido na competição, buscando sair da zona do rebaixamento. Foi um jogo onde as equipes tiveram situações muito parecidas e o resultado veio em detalhes".

Quanto a situação preocupante da equipe pernambucana, o camisa 1 pediu para não abaixar a cabeça: "Tem que continuar acreditando e, acima de tudo, passar confiança para todo mundo. A gente já mostrou isso. O time está fazendo bons jogos, mas, infelizmente, não tem conseguido as vitórias. É não abaixar a cabeça. O momento é delicado, mas tem que estar de cabeça erguida e com confiança", pontuou.

Com os resultados da rodada, o Sport desceu para a 16ª posição, ainda podendo entrar na zona do rebaixamento caso a Ponte Preta vença o Flamengo amanhã (2). O próximo compromisso do time recifense será na outra quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão.