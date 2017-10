Com Sport próximo ao Z4, Luxemburgo critica formato do Brasileirão

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Sport levou mais um revés no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o São Paulo, por 1 a 0. Com a derrota, a equipe chegou a dois meses sem vencer no torneio e está chegando perto da zona de rebaixamento, ligando o alerta rubro-negro.

Após a partida, Vanderlei Luxemburgo criticou o formato do torneio e afirmou que é injusto a quantidade de clubes que caem para Série B. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O meu parecer não é só achar que está perto da zona da degola. O meu questionamento é se é justo cair 20% dos clubes. Sempre terá um clube grande caindo. Acho que é muito. Não sei se isso é por questões comerciais, mas eu não tenho que cuidar disso. Mas desde que iniciou a competição dessa forma, sempre tem um grande clube caindo. Ou você está na parte de cima ou lutando para cair – disse o treinador, questionando a fórmula iniciada em 2006", disse Luxa.

O Leão está com a mesma pontuação do Avaí, que abre a zona de rebaixamento com 30, e podendo entrar no Z-4, caso a Ponte Preta, que tem 28, vença o Flamengo, nesta segunda-feira (2). Ciente da fase difícil que o leonino atravessa, o comandante declarou estar satisfeito com as atuações do time.

"A gente joga bem, mas não temos vencido. Alguns jogos, realmente, não jogamos bem, fomos um pouco apáticos, veio a situação de cobrarmos mais comprometimento dos jogadores (após o jogo contra o Grêmio). Sabemos que o time tem condições e contamos muito com os jogos na Ilha do Retiro. O que nos dá segurança de passar um pouco mais apertado é que você vê a equipe produzindo. Tem a preocupação normal que porque a gente estava em cima e hoje estamos lá embaixo, mas temos a confiança que podemos sair", concluiu.