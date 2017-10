Com ausência de Mena e Sander, Patrick se disponibiliza a jogar na lateral

Patrick jogou como lateral esquerdo pelo Sport diante do Vasco e do Flamengo, no primeiro turno (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória, que será realizada no dia 12 e válida pela 27ª rodada da competição, o Sport não poderá contar com seus dois laterais esquerdos. Mena por estar servindo a seleção do Chile, e Sander suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Diante dos desfalques, uma opção que surge para o técnico Vanderlei Luxemburgo é o volante Patrick, que já chegou a atuar na função com a camisa rubro-negra.

Em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (06), o próprio atleta, que é o maior ladrão de bolas do time na Série A, revelou ter se colocado à disposição do comandante leonino para voltar a atuar na lateral. De acordo com Patrick, ele está disposto a desempenhar o papel que Luxemburgo achar necessário.

''Ele (Luxa) conversou porque abriu para mim que poderia haver essa possibilidade. Eu falei que estou fechado com ele para o que precisasse, me coloquei à disposição e estou qui para somar e para ajudar. Se o professor precisar de mim nessa posição, eu vou estar preparado e vou dar o meu melhor para ajudar o Sport'', disse o volante.

Sobre o confronto contra o Rubro-negro baiano, o jogador fez questão de enfatizar na importância de conquistar o triunfo. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela, e caso consiga os três pontos, o Sport pode deixar a zona de rebaixamento, e subir, na melhor das hipóteses, até a 10º colocação, caso os outros resultados da rodada colaborem.

''É um jogo muito importante. Essa parte da tabela está muito embolada, então a gente tem que pontuar, principalmente em um confronto direto. Conseguir vencer para poder sair o mais rápido possível dessa situação. A gente tem que entrar para buscar os três pontos, porque se a gente almeja objetivos melhores dentro da competição, temos que começar a vencer desde já'', comentou.

Ao longo da semana, o Leão foi escalado de forma diferente em relação ao que vinha jogando, sem o volante Wesley, com o retorno de Diego Souza e a presença do volante Rodrigo, além da participação de Patrick na lateral. A escalação montada no treino da quarta-feira (04), contava com: Magrão; Raul Prata, Henriquez, Ronaldo Alves e Patrick; Rodrigo, Anselmo e Diego Souza; Lenis, Rogério e André.