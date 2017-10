Atacante do Sport Juninho é acusado de agredir ex-namorada

Jogador negou todas as acusações em depoimento dado hoje (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Vivendo um momento de turbulência na temporada, com o time na zona de rebaixamento e prestes a enfrentar o Vitória num confronto direto pela permanência, nessa quinta (12), na Ilha do Retiro, às 15h, o Sport passou por mais uma surpresa na manhã dessa segunda (9), envolvendo um de seus jogadores. O atacante Juninho foi detido, acusado de ter agredido sua ex-namorada.

Segundo a vítima, há 20 dias, ela já tinha feito um boletim de ocorrência por agressão, mas na semana passada, a situação chegou ao limite. Em depoimento, ela afirmou que o jogador a manteve em cárcere privado em seu apartamento, onde ela recebeu socos, além de ter sido ameaçada com uma faca. Ainda segundo ela, o amigo do jogador que impediu que o jogador fizesse algo de mais grave.

Pelo lado de Juninho, o advogado de defesa, Ernesto Cavalcanti dá outra versão aos fatos. Ele alega que a denunciante não aceitava o fim do relacionamento de quatro meses que teve com o jogador e continuava o assediando. Por conta disso, o atleta chamou ela até o apartamento, onde os dois tiveram relações sexuais. Ao acordarem, ela teria pedido para ele encerrar uma relação que tinha com outra mulher, ele recusou e assim ela criou esse fato.

O caso será investigado pela delegada Ana Elisa Sobreira, da Delegacia da Mulher, que ainda esperará imagens do circuito interno de câmeras do apartamento do jogador e possíveis testemunhas (além das duas que já prestaram depoimento) para melhor esclarecimento, já que no momento, ainda é considerado a palavra de um contra o outro.

Depois das duas partes prestarem esclarecimento, foi estabelecida uma fiança de R$ 10 mil, a qual já foi paga pelo jogador, que responderá ao processo em liberdade pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

Sport

Segundo o advogado de defesa, em entrevista concedida após a liberação de seu cliente, o Sport está dando total apoio ao atleta e esperará a resolução do caso.