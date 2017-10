De volta à titularidade no Sport, Durval espera agregar experiência como trunfo

Defensor reconhece ainda necessidade de sair com a vitória em partida contra os baianos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A situação do Sport no Campeonato Brasileiro 2017 é conturbada e o técnico Vanderlei Luxemburgo vem sendo questionado pelas atuações, já que o time não vence há nove rodadas. Para conseguir reabilitação e dar novo ânimo à torcida, Luxemburgo deu maior experiência ao optar pela entrada do zagueiro Durval entre os titulares.

Uma das novidades na equipe, o jogador é um dos mais experientes e, com isso, espera ser uma peça fundamental. Ganhando a vaga que era de Ronaldo Alves, cita sua qualidade em campo e conhecimento como fatores essenciais para poder contribuir no reencontro com as vitórias no Brasileirão.

“Acho que posso acrescentar muito à equipe com minha experiência e, também, o futebol que eu ainda apresento. Espero poder ajudar meus companheiros com bom futebol, porém também falando e orientando. Vou tentar contribuir para a nossa melhora daqui para frente”, afirmou o defensor, que exalta a importância de superar o Vitória, concorrente direto contra o rebaixamento.

“Quem vencer, agora, vai complicar a vida do adversário. Então temos que entrar com um espírito totalmente diferente contra o Vitória, para poder conquistar os três pontos e ir com tudo para os jogos seguintes, que serão em casa e de fundamental importância para a sequência do campeonato contra o rebaixamento”, completou.

Além do capitão na Copa do Brasil em 2008, o comandante promove a manutenção de Patrick - voltando após cumprir suspensão - na cabeça de área e Osvaldo ocupando o espaço de Rogério. Diego Souza, que foi ausência diante do São Paulo por ter sido expulso contra o Vasco, volta a ganhar espaço.

Sem Sander, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o treinador rubro-negro aguarda a presença de Mena. O chileno foi convocado à seleção para Eliminatórias à Copa do Mundo 2018 - Chile foi eliminado - e, com isso, ainda está incerto. Caso atue, o Leão vai atuar com: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Mena; Anselmo, Wesley e Patrick; Osvaldo, André e Diego Souza.