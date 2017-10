Luxemburgo elogia jogadores e pede apoio da torcida até o fim do Brasileirão

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Depois de nove jogos, Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em salvador, o Leão da Ilha bateu o Leão da Barra e voltou para Recife com três pontos na bagagem e respira aliviado na 11º colocação.

Vanderlei Luxemburgo revelou que estava incomodado com sequência que o time estava vivendo. "Eu estava... o termo certo é inconformado e chateado. Queria que essa indignação tivesse também com os jogadores. A gente não pode perder nove jogos e achar que está tudo bem. futebol tem disso. O time jogando bem contra o Vasco, contra o São Paulo, mas aí tem expulsão, tem outras coisas e tem que ter cobrança", pontuou

"A vitória foi importante, contra um adversário direto e em um campeonato que está muito igual. O time jogou totalmente concentrado, sabendo o que o Vitória poderia fazer. Trabalhamos bastante a parte tática durante a semana e tudo aquilo que o Vitória poderia fazer. Assistimos vídeos... Foi uma vitória importante e que nos dá tranquilidade para continuar buscando nosso objetivo", disse Vanderlei elogiando seu grupo de jogadores.

O treinador aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da torcida e da diretoria no próximo desafio em casa, contra o Atlético-MG. "O torcedor do Sport tem compromisso importante no próximo domingo. Venho falando isto: da importância que dirigente baixar o preço do ingresso e do torcedor ser o nosso centroavante e comparecer. O campeonato está muito igual e o torcedor faz toda a diferença. A gente sai e sofre com a torcida do do adversário. Pegamos um Morumbi cheio, em Minas (Gerais) cheio, aqui (Salvador) cheio. É importante (o torcedor) ir e estar junto à equipe, atuando junto", declarou.