Jogo Sport x Atlético-MG AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Sport x Atlético-MG ao vivo na Ilha do Retiro, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Sport deve entrar em campo com Magrão; Raul Prata, Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick, Wesley e Diego Souza; Osvaldo e Juninho.

Oswaldo de Oliveira, o time titular do Galo deve ser formado por Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo (Otero), Adilson e Elias; Valdívia, Cazares e Fred.

O Atlético-MG não vence o Sport, na Ilha do Retiro, desde 2012 e se prepara para quebrar o jejum ciente da possibilidade de terminar a rodada no G7. Para isso, a equipe terá que garantir a vitória sobre o Leão e torcer pelo tropeço do Flamengo diante da Chapecoense, na Arena Condá.

Se a ausência preocupa, por outro lado, o treinador conta com o retorno de Elias, que foi suspenso da partida contra o São Paulo.

Desfalcado por Robinho, que cumpre suspensão, Oswaldo de Oliveira testou Otero e Roger Bernardo na posição durante os últimos treinos, porém a escolha só deve ser confirmada momentos antes da partida.

Por outro lado, o comandante terá os retornos de Rithely e Sander, inclusive o primeiro pode entrar em campo entre os titulares.

Para enfrentar o Galo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o atacante André, que cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo.

Ocupando a 11 colocação, com 33 pontos, a equipe busca uma sequência positiva, entre tanta oscilação, para se manter na parte de cima da tabela, já sonhando com uma vaga na Libertadores.

Depois de deixar a zona de rebaixamento e encerrar o jejum de nove jogos sem vencer ao bater o Vitória, por 2 a 1, o Sport volta aos gramados neste domingo para receber o Atlético-MG, às 17h, na Ilha do Retir