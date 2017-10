Resultado Sport x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 28ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NA ILHA DO RETIRO, EM RECIFE, PERNAMBUCO.

Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante a partida entre Sport x Atlético-MG. Ficamos por aqui com a transmissão. Até a próxima!

49' FIM DE JOGO NA ILHA DO RETIRO! Sport 1 x 1 Atlético-MG

AMARELOU! Anselmo recebe cartão por falta em Elias, no contra ataque do galo

QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO

Público: 20.276 torcedores Renda: R$ 315.116,00

40' Na primeira vez que Lenis toca na bola, o jogador recebe a redonda de Rogério e chuta para fora

SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rithely para a entrada de Lenis

39' Rithely manda a bola forte e rasteira de fora da área, e o arqueiro alvinegro segura sem dar rebote

SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Cazares e entra Yago

36' Otero faz boa jogada, mas o cruza fraco e a bola fica com Magrão

AMARELOU!!! Após discussão, Fred e Mena recebem cartão amarelo

32' Elias lança para Cazares, que invade a área e chuta por cobertura. A bola sai pela linha de fundo

27' Cazares se livra da marcação e passa a bola para Fred, que perde o tempo e não consegue a finalizar

SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Valdívia para entrada de Clayton

23' Diego Souza rouba a bola e cabeceia no gol de Victor. A bola sai e o goleiro ganha tiro de meta

21' Fred iniciou o contra-ataque e tentou tabelar com Marcos Rocha, mas o passe do atacante foi curto e Anselmo recuperou a bola

Com as mudanças no Sport, Diego Souza jogará mais adiantado, fazendo a função de centroavante

SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO SPORT! Sai Osvaldo e Juninho para as entradas de Rogério e Thomás

SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Adilson para entrada de Roger Bernardo

14' Na cobrança do escanteio, a bola sobra no meio da área . Adilson chega de trás livre de marcação, mas pega mal e a bola sai pela linha de fundo

13' Fred tenta finalizar, mas a bola é colocada para escanteio pela defesa leonina

12' Marcos Rocha tenta recuperar a bola, mas erra e Juninho recebe livre, que chuta para fora

10' Fred chuta de fora da área, mas a bola fica com a defesa rubro-negra

7' Otero chuta cruzado de fora da área e a bola sai pela linha de fundo

7' Após dois minutos de atendimento, jogo recomeça

5' Ronaldo Alves e Rithely se chocam e o jogo é paralisado para atendimento

3' Tabela entre Osvaldo e Raul Prata resulta em cruzamento para Juninho na segunda trave, que manda de cabeça para as mãos de Victor

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Sport 1 x 1 Atlético

ESTATÍSTICAS DO ATLÉTICO MINEIRO NO PRIMEIRO TEMPO POSSE DE BOLA: 60% CHUTES A GOL: 2

ESTATÍSTICAS DO SPORT NO PRIMEIRO TEMPO POSSE DE BOLA: 40% CHUTES A GOL: 5

47' Fim do primeiro tempo na Ilha do Retiro! Sport e Atlético-MG vão empatando em 1x1

45' Juíz dá dois minutos de acréscimo

43' Cazares tenta cruzar a bola na pequena área, mas desvia na defesa do Sport e árbitro marca impedimento

41' Oswaldo cobra escanteio, e Juninho cabeceia para fora

40' Sport tenta chegar ao ataque com Oswaldo, mas Gabriel desvia a bola para escanteio

O gol marcado por Fred coloca fim ao jejum de 12 jogos do camisa do Atlético-MG. É o sexto gol do atleta no campeonato

37' GOOOOOOOL DO ATLÉTICO!!! Otero faz um cruzamento na medida para Fred cabecear e mandar para o fundo das redes

35' AMARELOU! Cartão amarelo para Adilson, após cair e prende a bola com a mão. Árbitro não dá falta no volante do Atlético-MG e marca falta para o Sport

28' Elias chuta forte de fora da área. A bola leva perigo, mas sai pela linha de fundo

27' Juninho limpa o goleiro e chuta para o gol, mas não coloca força na bola, e Gabriel consegue salvar

26' Otero cobra falta e a bola explode na barreira

25' - Após cruzamento de Osvaldo para Patrick, bola bate no braço do volante e juíz dá falta para o Galo

19' Atlético tenta criar jogadas mas esbarra na boa marcação da equipe leonina

14' - Elias invade a área, chuta pro gol e Magrão espalma, mandando pela linha de fundo

8' GOOOOOOOL DO SPORT! Volante Patrick recebeu a bola no começo da área e marcou um golaço para abrir o placar

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Atlético-MG

TIME MINEIRO ESCALADO

EQUIPE RUBRO-NEGRA DEFINIDA

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances da jogo entre Sport x Atlético-MG ao vivo na Ilha do Retiro, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Sport deve entrar em campo com Magrão; Raul Prata, Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick, Wesley e Diego Souza; Osvaldo e Juninho.

Oswaldo de Oliveira, o time titular do Galo deve ser formado por Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo (Otero), Adilson e Elias; Valdívia, Cazares e Fred.

O Atlético-MG não vence o Sport, na Ilha do Retiro, desde 2012 e se prepara para quebrar o jejum ciente da possibilidade de terminar a rodada no G7. Para isso, a equipe terá que garantir a vitória sobre o Leão e torcer pelo tropeço do Flamengo diante da Chapecoense, na Arena Condá.

Se a ausência preocupa, por outro lado, o treinador conta com o retorno de Elias, que foi suspenso da partida contra o São Paulo.

Desfalcado por Robinho, que cumpre suspensão, Oswaldo de Oliveira testou Otero e Roger Bernardo na posição durante os últimos treinos, porém a escolha só deve ser confirmada momentos antes da partida.

Por outro lado, o comandante terá os retornos de Rithely e Sander, inclusive o primeiro pode entrar em campo entre os titulares.

Para enfrentar o Galo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o atacante André, que cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo.

Ocupando a 11 colocação, com 33 pontos, a equipe busca uma sequência positiva, entre tanta oscilação, para se manter na parte de cima da tabela, já sonhando com uma vaga na Libertadores.

Ocupando a 11 colocação, com 33 pontos, a equipe busca uma sequência positiva, entre tanta oscilação, para se manter na parte de cima da tabela, já sonhando com uma vaga na Libertadores.

Depois de deixar a zona de rebaixamento e encerrar o jejum de nove jogos sem vencer ao bater o Vitória, por 2 a 1, o Sport volta aos gramados neste domingo para receber o Atlético-MG, às 17h, na Ilha do Retir