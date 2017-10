Sport sai na frente, mas Fred desencanta e garante empate para Atlético-MG

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Público: 20.273. Renda: R$ 316.116,00.

O Sport não conseguiu afastar de vez a má fase. O futebol apresentado na tarde deste domingo (15) foi até satisfatório em alguns momentos, mas não o suficiente para vencer o Atlético-MG, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, pois várias chances foram desperdiçadas por ambos e as defesas falharam em momentos cruciais, ficando o empate por 1 a 1. Patrick marcou para o Leão, enquanto Fred desencantou para o Galo.

Com o resultado desta tarde, Sport não consegue se distanciar da zona de rebaixamento e volta a ficar ameaçado pela mesma. O Leão caiu para 13ª colocação, com 34 pontos, dois apenas de distância para o primeiro do Z-4, a Ponte Preta. Já o Atlético-MG não conseguiu se aproximar do G-6 da competição nacional, ficando a cinco pontos do seleto grupo. O Galo ocupa a nona posição, com 38 pontos, enquanto o sexto colocado, o Botafogo, soma 43 pontos.

A 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo meio de semana. O Sport vai entrar em campo na quinta-feira (19) para fazer confronto com o Santos, às 21h00 (Horário de Brasília) na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já o Atlético-MG terá pela frente, na quarta-feira (18), às 21h00 (Horário de Brasília) um duelo com a Chapecoense, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Leão sai na frente, mas falha defensivamente e Galo consegue empatar

O confronto começou com as duas equipes se estudando bastante, mas com os visitantes tomando as iniciativas para tentar chegar ao setor ofensivo, enquanto o Sport sentia dificuldade para construir jogadas, mas sem deixar espaços para o Atlético-MG chegar com perigo. Apesar da demora, quando chegou os leoninos conseguiram comorar. Ainda com nove minutos, Diego Souza recebeu na frente da área e acertou lindo passe para Patrick dominar no peito e chutar cruzado para delírio da torcida rubro-negra. Os alvinegros responderam imediatamente com Valdívia, que chutou colocado para fora com muito perigo.

Uma ótima chance veio surgir para o Atlético-MG aos 13 minutos, quando Fred tocou para Elias aparecer livre pela esquerda e chutar cruzado para grande defesa do goleiro Magrão. Os rubro-negros vieram responder aos 15 minutos, quando Juninho entrou na área com velocidade, mas demorou demais para tocar e perdeu para marcação alvinegra. Aos poucos, o Sport foi tomando conta das ações fechando os espaços para aproveitar os erros alvinegro e aumentar a vantagem nos contra-ataques em velocidade.

Melhor em campo, o Sport quase aumentou a vantagem aos 27 minutos. Juninho recebeu ótimo lançamento, passou pelo goleiro Victor, mas se desequilibrou e finalizou sem forças para Gabriel conseguir se recuperar e salvar no momento certo. Os alvinegros chegaram bem aos 30 minutos, quando Cazares pegou de primeira na entrada da área e chutou para fora, assustando o goleiro Magrão, com a bola passando perto da meta.

Com a necessidade de evitar buscar um placar melhor, o Atlético-MG passou a atuar ainda mais no setor ofensivo, enquanto o Sport errava bastante passes. Aos 37 minutos, Otero passou com facilidade por Mena, que ficou reclamando com a arbitragem, e cruzou para Fred cabecear para o fundo das redes para delírio da torcida alvinegra. As duas equipes seguiram tentando balançar as redes novamente, mas não conseguiram. Diante disso, o primeiro tempo foi encerrado no empate por 1 a 1, ruim para os mandantes.

Sport e Atlético-MG perdem várias oportunidades e não conseguem evitar a igualdade

Para o segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu manter a mesma formação da primeira etapa, enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira também optou por não fazer alterações. Com a bola rolando, o Sport voltou uma pouco mais presente no setor ofensivo, mas ainda sem conseguir imprimir uma pressão para ficar em vantagem, enquanto o Atlético-MG fechava bem os espaços. Aos quatro minutos, Juninho recebeu bom cruzamento de Osvaldo e cabeceou fraco para Victor defender sem dificuldades.

Várias oportunidades estavam surgindo em favor do Sport, mas Juninho não conseguia aproveitar, como aos 13 minutos, quando Diego Souza acertou ótimo passe e o atacante chutou errado para fora, sem perigo. O Atlético-MG veio assustar aos 15 minutos. A defesa rubro-negra ficou apenas olhando o cruzamento de Valdívia para Adilson recebe livre na área e finalizar para fora. Visando fortalecer a marcação, o técnico Oswaldo de Oliveira preferiu tirar o volante Adilson para colocar Roger Bernardo, para ganhar também na criação dos lances perigosos.

Precisando conquistar a vitória, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer modificações no setor ofensivo. Ele tirou o atacante Juninho para colocar Thomás e, logo depois, acionou o atacante Rogério na vaga de Osvaldo. Já Oswaldo de Oliveira também alterou ataque e colocou Clayton no lugar de Valdívia. O Atlético-MG seguiu bem melhor na partida e a defesa do Sport deixava espaços. Aos 32 minutos, Cazares entrou na área com liberdade e tocou na saída de Magrão, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora, perdendo uma grande oportunidade de virar.

Diante da falta de efetividade dos ataques das duas equipes, a partida foi perdendo o ritmo e ficando bastante morna. O Sport até tentava pressionar o Atlético-MG de todas as maneiras, mas as falhas na criação e finalizações atrapalhavam. Os alvinegros ainda tiveram mais ofensividade perto do fim, mas pouco produziram para levarem perigo. Assim, a partida foi encerrada no empate por 1 a 1, ruim para os donos da casa.