Luxemburgo vê resultado justo em empate entre Sport e Atlético-MG: "Nós conseguimos ter uma marcação boa"

Lutando contra o rebaixamento, o Sport enfrentou o Atlético-MG hoje (15), na Ilha do Retiro. O time até saiu na frente com gol de Patrick, mas sofrendo com a perda de muitos gols, acabou sofrendo o empate com gol de Fred, que não marcava há 12 jogos. Apesar disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou a postura do time.

Gostei da postura da equipe, a equipe soube se comportar bem. O Atlético é um time que tem jogadores muito velozes e é difícil acompanhar, então tem momentos que eles vão ganhar na velocidade, porque é a característica dos jogadores. Nós conseguimos ter uma marcação boa, o meio-campo bem compacto, bem forte", elogiou o comandante rubro-negro.

O gol de Fred saiu após mais uma falha do sistema defensivo rubro-negro. Dessa vez, Mena parou para reclamar com o bandeira e deixou de marcar. No cruzamento, Raul Prata não conseguiu fazer a cobertura e deixou o artilheiro atleticano sozinho. Para Luxa, esse erro é fatal em jogos desse nível.

"Um jogo desse nível tem acertos e erros, você perde ou ganha num detalhe. Futebol não pode ter erro, às vezes tem que dar um chutão na bola, tirar a bola de próximo da área, nós tentamos sair ali, mas acho que foi um grande jogo e esse resultado é um resultado normal no campeonato. Acabou sendo justo", lamentou.

Jogador do Sport mais comentado durante a semana, não pelo seu desempenho em campo, mas por ter sido acusado de agredir sua ex-namorada, Juninho foi escalado como titular hoje por conta da suspensão do titular André. Decisão polêmica de Luxemburgo, que comentou a situação.

"O Juninho é um bom jogador, jogador que tem talento. Só achei que ele estava muito ansioso para fazer o gol. Se você tá assim, não consegue fazer o gol. O gol flui naturalmente. Se a jogada sai, vai aparecer a oportunidade. Achei que ele se movimentou bem mas faltou ritmo para ele, que é normal, porque quem joga de titular é André, mas é um jogador que tem potencial para crescer".