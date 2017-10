Com mudanças na equipe, Sport se prepara para enfrentar o Santos na Ilha do Retiro

Sacado da titularidade após revezamento no setor defensivo, Durval voltará ao time principal(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Na próxima quinta-feira (19), o Sport receberá o Santos na Ilha do Retiro, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Necessitando de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento, que está a apenas dois pontos do Leão, o time Rubro-negro deverá contar com novidades em relação à equipe que entrou em campo no último domingo, no empate contra o Atlético-MG.

A princípio, dois dos desfalques são por motivos jurídicos. O meia Diego Souza e o zagueiro Ronaldo Alves, julgados por incidentes no duelo diante do Vasco da Gama, na 25ª rodada da competição, foram punidos e estão suspensos, mas o clube ainda tentará efeito suspensivo para ter os dois atletas à disposição. Outra ausência certa é a do lateral esquerdo Mena, suspenso, que será substituído por Sander.

Porém, mesmo conseguindo o efeito suspensivo, Ronaldo Alves, que vinha sendo titular absoluto, deverá perder a vaga para o experiente Durval, por opção de Vanderlei Luxemburgo. Outra mudança realizada pelo treinador rubro-negro será o retorno de Wesley, que ficou de fora do último jogo por questões físicas.

O volante Rithelly, que atuou diante do Galo, mas também era dúvida por motivos físicos, não será problema e deverá ser escalado. Voltando de suspensão, o atacante André, artilheiro leonino no campeonato, que foi substituído por Juninho na última rodada, também retomará a titularidade.

Dessa forma, o time que deverá ir à campo, de acordo com o coletivo realizado por Luxemburgo nesta quarta-feira (18), é composto por: Magrão; Raul Prata, Durval, Henríquez e Sander; Patrick, Rithelly, Wesley e Diego Souza; Osvaldo e André.

Caso o Sport não consiga o efeito suspensivo para contar com Diego Souza, Luxa terá várias opções. A escalação de Thomás no lugar do camisa 87, a entrada de um terceiro atacante (Lenis ou Rogério), ou até mesmo repetir o esquema de três volantes do último domingo, com Anselmo, Patrick e Rithelly, de forma que Wesley jogue mais adiantado.