Buscando fugir do rebaixamento, Sport encara Santos na Ilha

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 21H (Horário de Brasília).

Em confronto de realidades distintas, Sport e Santos se enfrentam nessa quinta (19), às 21h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, casa do time rubro-negro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No primeiro turno, o Leão venceu o Peixe por 1x0, com gol de Osvaldo, em um dos poucos triunfos do Sport fora de casa. A arbitragem dessa partida ficará à cargo de Dewson Fernando Freitas da Silva.

Depois de voltar a vencer na partida contra o Vitória, o Sport enfrentou o Atlético-MG em casa na última rodada e acabou empatando em um jogo que saiu na frente e deixou a vitórias escapar após perder muitos gols. O resultado colocou o time em 15º, dois pontos na frente do 17º colocado. Por esse motivo, uma vitória nessa partida será muito importante na luta contra o rebaixamento.

Com o tropeço do Corinthians, que perdeu para o Bahia, em Salvador, o Peixe tinha esperanças de diminuir a distância para o líder com um triunfo sobre o Vitória. Mas o empate em casa deixou o time com nove pontos abaixo. Ainda pensando no título, ou no mínimo em uma vaga direta na Libertadores, o time vai em busca da vitória no Recife.

Sport com mudanças para encarar o Peixe

Vivendo um momento delicado na competição, o Sport já amarga seis jogos sem vencer na Ilha do Retiro, com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, contando todas as partidas. Apesar disso, as últimas partidas em casa já mostraram um melhor desempenho, principalmente contra Vasco e Atlético-MG, onde o time teve boas chances de sair com vitórias.

Para voltar a vencer, o Sport precisará de gols e ninguém melhor do que o atacante André para ser o responsável por isso. Depois de cumprir suspensão contra o Galo mineiro, o artilheiro do Sport no campeonato, com 10 gols, voltará a titularidade no lugar de Juninho, que vai para o banco de reservas. No último treino realizado visando a partida, Vanderlei Luxemburgo destacou a importância do jogador para a equipe.

“Ele é um jogador que está totalmente entrosado, um dos líderes da equipe. Tem uma participação muito forte na marcação da equipe. É um jogador importante, que a torcida gosta, além de ser o artilheiro do time na temporada”, pontuou o comandante rubro-negro.

Outro que não havia treinado nos últimos dias com dores no tornozelo, é o volante Rithely. Apesar disso, depois de se recuperar, ele participou normalmente do trabalho realizado nessa quarta e estará disponível para atuar como titular. O jogador inclusive, tem ganhado muita moral nos últimos jogos, quando Luxa o designou como capitão da equipe.

Quem também ganha uma vaga no time titular é o experiente zagueiro Durval. Ele já havia treinado assim na preparação para o jogo contra o Vitória, mas uma faringite contraída às vésperas do jogo o deixou no banco por duas partidas. Com a entrada dele, quem deve perder espaço é o zagueiro Ronaldo Alves. Sendo assim, o parceiro de Durval será o colombiano Henríquez.

Ronaldo inclusive, foi punido nessa quarta (18), pelo STJD, por conduta antidesportiva na partida contra o Vasco. Além dele, Diego Souza, expulso na mesma partida pegou a mesma quantidade de jogos como punição.

Se o Sport não conseguir o efeito suspensivo, Wesley deve ser adiantado para o meio, promovendo a entrada de Rogério, com Patrick recuando para a cabeça de área. Com isso, o time deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata, Durval, Henríquez e Sander; Rithely, Wesley, Patrick, Osvaldo e Diego Souza (Rogério); André.

Santos cheio de desfalques

No último treino do Santos, realizado nessa quarta (18), no CT Wilson Campos, que pertence ao Náutico, o técnico Levir Culpi não deu pistas do time que enfrentará o Sport, nessa quinta, na Ilha do Retiro. Na primeira parte, foi realizado um trabalho físico e depois apenas um rachão para descontrair o time que vai para o jogo cheio de desfalques.

Um dessas ausências do time já está confirmada. O atacante Bruno Henrique, principal jogador do Peixe na temporada, continua sentindo dores na panturrilha esquerda e está fora do jogo. No lugar dele, a vaga continuará com Jean Mota, que já vinha o substituindo nas últimas partidas.

No meio campo, dois titulares do Santos também não jogam. O volante Renato até se recuperou de um edema no tornozelo, mas deve continuar de fora. Já Alison está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Vitória. Em seus lugares devem entrar Vecchio e Matheus Jesus.

Victor Ferraz com lombalgia, cede lugar a Daniel Guedes. Sendo assim o time da vila deve entrar em campo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Orinho); Vecchio (Serginho), Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota e Ricardo Oliveira.