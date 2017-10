Insatisfeitos com novo empate, atletas do Sport lamentam resultado

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu o Santos na Ilha do Retiro na noite desta quinta-feira (19) e não saiu, mais uma vez, do empate. Ricardo Oliveira pelo Peixe e Rogério pelo Leão, marcaram os gols do duelo, que mantém o Rubro-negro na 14ª posição e sem vencer dentro de seus domínios pelo Brasileirão desde a 14ª rodada, na goleada por 4x0 sobre o Atlético-GO.

Após a partida, os atletas leoninos lamentaram pela não conquista dos três pontos, apesar de mencionarem o esforço e entrega do time. Para o atacante André, o resultado de 1x1 não foi justo, mas se deu pelo erro cometido ao sofrer um gol no início. ''Temos que fazer tudo dobrado quando saímos atrás. Não foi um resultado justo, mas foi fruto de um pecado nosso no começo do jogo'', comentou.

O centroavante exaltou o esforço do Sport na partida, mas desabafou a respeito da escassez de vitórias. De acordo com o camisa 90, não adianta de nada apresentar um bom futebol e não sair de campo vencedor.

''O time se desdobrou em campo, teve gente jogando fora de posição. O zagueiro deles tirou bola em cima da linha, o Vanderlei fez grandes defesas. Mas não adianta jogar para caramba e não vencer. Temos que sentar e conversar para corrigir esses erros. Na fase atual do campeonato, erros assim são cruciais, ainda mais em casa. Jogar bem e não vencer, não adianta''.

Já o zagueiro Henríquez, que também se disse chateado pelo empate, optou por focar seu discurso na valorização da atuação da equipe e da sequência de três jogos sem derrota. “Temos que reconhecer o esforço que o Sport fez hoje. A gente está um pouco chateado, pois a gente sabia que era importante ganhar em casa. A torcida está apoiando. O empate foi importante porque estamos há três jogos sem perder. O time está com confiança novamente nessa reta final do campeonato. Agora vamos jogar contra o Atlético-PR em busca dos três pontos”

A próxima oportunidade do Leão reencontrar o caminho da vitória será no próximo domingo (22), diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O embate acontece às 17h de Brasília e o adversário dos pernambucanos ocupa a nona posição, vindo de um triunfo fora de casa sobre o Vitória, por 3x2.